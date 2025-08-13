기아, 하반기 기대작 'EV5' 먼저 보는 얼리 체크인 실시

기아가 올해 출시 예정인 중형 전기 스포츠유틸리티차(SUV) '더 기아 EV5'를 먼저 경험할 수 있는 기회를 제공한다.

기아는 다음 달 6일과 7일 양일간 진행되는 'EV5 얼리 체크인' 이벤트 참여 고객을 모집한다고 13일 밝혔다.

EV5 얼리 체크인은 ▲'EV5 익스클루시브 프리뷰' 초청 이벤트 ▲집으로 찾아가는 EV5 가격표+카탈로그 등 다양한 혜택 제공 프로그램으로 구성된 이벤트다.

기아 EV5 얼리 체크인 이벤트

이벤트 참여를 희망하는 고객은 이날부터 24일까지 기아 홈페이지 내 이벤트 페이지에서 신청할 수 있다. 신청 고객이 많을 경우에는 추첨을 진행한다.

EV5 익스클루시브 프리뷰는 9월 6일과 7일에 전국 15개 기아 거점에서 각 300명씩 총 4천500명을 초청해 진행한다.

프리뷰 행사에서는 EV5 실차를 관람하고 도슨트의 설명을 통해 EV5가 가진 다양한 매력을 확인할 수 있다.

기아는 초청 이벤트 혜택으로 ▲전문 도슨트 프레젠테이션 ▲초청 고객 전용 EV5 브랜딩 기념품 증정 ▲디즈니 디스플레이 테마 1종 무료 제공(25년 이내 출고하는 개인/개인사업자 고객 한정) ▲EV5 2박 3일 시승 혜택(10명 추첨) 등 다양한 혜택을 제공한다.

한편 기아 EV5는 전장 4천615㎜, 전폭 1천875㎜, 전고 1천715㎜, 휠베이스 2천750㎜의 크기를 갖추고 최고출력 217마력을 발휘한다. 배터리는 중국 CATL의 삼원계 배터리를 탑재해 1회 충전 최대 460㎞를 달릴 수 있다.