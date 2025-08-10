호주 시장 향하는 기아 타스만…순정 상태로 '극한험지' 넘었다

기아가 첫 전통 픽업트럭 타스만이 호주 시장에 본격적인 판매에 돌입했다. 특히 타스만은 최근 호주 오프로드 전문 유튜브 채널이 경사도 50도의 극한 지형 코스를 정복하는 영상을 공개하면서 관심을 받고 있다.

10일 업계에 따르면 호주의 오프로드 전문 유튜브 채널 '팀 브리 오프로드'는 최근 타스만의 '비어 오클락 힐(Beer O'clock Hill)' 등정 영상을 공개했다.

'팀 브리 오프로드'는 호주 현지에서 오프로드 마니아층의 지지를 받고 있는 유튜브 채널로, 각종 4륜 구동 차량을 극한의 환경에서 테스트하며 성능을 검증하는 콘텐츠로 주목받고 있다.

기아 타스만, 호주의 가장 험난한 오프로드 언덕을 정복하다

영상의 무대가 된 '비어 오클락 힐'은 호주 퀸즐랜드에 위치한 오프로드 전용 트랙 '스프링스 4×4 어드벤처 파크' 내의 한 코스로, 오프로드 애호가들의 인기 명소로 손꼽히는 곳이다.

경사도 50도, 길이 100m에 달하는 가파른 언덕과 바위, 진흙, 웅덩이 등의 혼합 지형으로 인해 세계적인 오프로드 차량들도 등정에 실패하는 사례가 빈번히 발생했다. 간혹 등정 과정에서 차량이 전복돼 아찔한 상황이 연출되기도 한다. 이 코스를 '사륜 구동차의 에베레스트'라 부르는 이유이다.

코스에 도전하는 수많은 차량 중 극히 일부 차량만이 등정 성공이라는 타이틀을 얻게 되지만 대부분 차량이 오프로드 주행에 적합하게 별도의 튜닝을 하는 경우가 대다수다.

하지만 영상에 등장한 차량은 타스만 X-Pro 모델로 어떠한 개조도 거치지 않은 순정 상태이며, 다만 접지력을 높이기 위해 오프로드 전용 타이어를 장착했다고 채널 운영자인 루카스 브리가 설명했다.

차량에 탑승한 루카스는 4WD 시스템 모드 중 '4L 모드'와 '후륜 e-LD(전자식 차동기어 잠금장치)' 기능을 차례로 활성화했다.

'4L 모드'는 일반 주행보다 낮은 기어비를 적용해 저속에서도 높은 토크를 발휘할 수 있어 험로 주파에 유리하며, 'e-LD'는 좌우 바퀴의 회전 차이를 차단해 바퀴가 헛도는 상황을 방지하고 안정적으로 험로를 탈출할 수 있게 하는 기능이다.

영상에서 루카스는 타스만의 전륜에는 차동기어 잠금장치가 탑재되지 않았음을 설명하며 '비어 오클락 힐'을 오르기 위해선 '트랙션 컨트롤 시스템' 역할이 중요할 것이라 강조했다.

이후 언덕의 마지막 장애물 구간에 다다르자 그는 "거친 주행에도 불안정한 느낌 없이 잘 버텨준 타스만에 대한 믿음이 생겼다"고 말하며 거친 경사구간을 거침없이 달려 마침내 등반에 성공했다.

정상에 오른 그는 "후륜만 전자식 차동기어 잠금장치(e-LD)가 탑재된 차량이, 바퀴가 공중에 뜨는 상황에서도 이 가파른 언덕을 올랐다는 건 말도 안 된다"며 "어떠한 개조도 하지 않은 순정 차량으로 호주에서 가장 악명높은 코스를 오르다니, 정말 놀라운 결과다"고 감탄했다.

등정 성공 후 차고지로 이동한 루카스 브리는 '비어 오클락 힐'을 등반한 타스만 차량 하부를 직접 확인했다. 바위 충격으로 인해 언더바디 플라스틱 패널 등에 일부 흠집은 있었지만 CV 조인트, 타이로드, 연료탱크를 포함한 주요 차체 구조는 손상 없이 그대로였다.

호주의 유력 자동차 전문지 '4X4'도 타스만의 '비어 오클락 힐' 등정 성공 소식을 전하며 "타스만 성능이 과대광고가 아니었음을 입증했다. 진정한 오프로드 성능을 원하는 호주 소비자에게 훌륭한 경쟁모델로 자리매김할 것"이라고 평가했다.

또다른 전문지 '드라이브'도 "기아는 호주에서 가장 넘기 어려운 오프로드 언덕길 중 하나인 비어 오클락 힐에 도전한 업체로 이름을 올렸으며, 이로써 호주 소비자들에게 기아의 역량을 입증했다"고 언급했다.

한편 사륜구동 픽업트럭은 지난해 호주에서 20먼3천176대가 팔렸다. 연간 20만대 시장에서 토요타 픽업 하이럭스가 5만3천499대를 차지했다. 기아 타스만과 유사한 크기에 하이럭스에 도전할 것으로 전망된다.