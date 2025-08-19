ESG 잘하는 AI·SW 기업 찾는다…KOSA, 경영 대상 공모 시작

한국인공지능·소프트웨어산업협회(KOSA)가 ESG경영 성과가 우수한 인공지능(AI)·소프트웨어(SW) 기업 발굴하고 우수 사례 확산에 나선다.

KOSA는 오는 20일부터 10월 31일까지 '제2회 AI·SW 기업 ESG경영 대상' 접수를 시작한다고 19일 밝혔다.

KOSA는 지난해 국내 최초로 AI·SW 산업에 특화된 ESG 경영 진단 서비스를 론칭하고 '제1회 SW 기업 ESG경영 대상'을 개최했다. 올해는 시상명에 AI를 추가하고 '유럽연합(EU) AI 액트' 등 글로벌 AI 규제에 대응하기 위한 항목을 추가해 진단 범위를 확장했다.

KOSA가 제2회 AI·SW 기업 ESG경영 대상을 접수한다. (사진=KOSA)

접수 대상은 10월 31일까지 협회가 주관하는 AI·SW 기업 ESG경영 진단을 받은 기업 중 경영 성과가 우수한 기업이다. 접수 기간은 오는 20일부터 10월 31일까지 10주간이며 진단 결과와 심의위원회 심사 점수를 합산해 평가한다.

행사는 KOSA 산하 ESG위원회가 주최·주관하고 과학기술정보통신부와 소프트웨어공제조합이 후원한다. 시상식은 12월 17일 '2025 KOSA 회원의밤' 행사에서 개최된다.

이번 대상은 총 9개 부문으로 ▲대상(과기정통부 장관상) 3개 ▲최우수상(KOSA 회장상) 4개 ▲특별상 2개를 시상한다.

특히 올해는 과기정통부 장관상이 기존 1개에서 3개로 확대돼 더 많은 기업에게 인정받을 기회가 주어질 것으로 예상된다.

KOSA가 운영하는 AI·SW 기업 ESG경영 진단 서비스는 국내 유일의 AI·SW 산업 특화 ESG 진단으로 데이터 관리, AI 신뢰성·윤리 준수, 디지털 접근성 등 업계 특화 진단 항목과 국내외 1천여 개 ESG 이니셔티브 데이터를 반영했다.

생성형 AI 기술을 도입해 진단 요소별 평가 결과와 중요성 이슈 분석 등 맞춤형 인사이트를 제공하며 체계적인 진단을 통해 ESG 수준을 정밀 분석하고 구체적인 개선 방안을 제시한다. 또 동일 산업군과의 비교 분석과 대시보드를 통한 현황 관리 기능을 원스톱으로 지원한다.

이번 진단 서비스는 협회 모든 정회원사에게 무료로 제공되며 10월 31일까지 진단에 참여하는 모든 기업은 자동으로 시상 심사 대상이 된다.

조준희 KOSA 회장은 "올해는 글로벌 AI 규제에 대응할 수 있도록 AI 기업들에 특화된 진단 항목을 추가하고 무료 진단 서비스 제공으로 더 많은 기업이 ESG 경영 역량을 강화할 수 있는 기회를 마련했다"며 "AI·SW 기업들의 적극적인 참여를 통해 우리 산업의 ESG 경영 우수 사례를 발굴하고 확산시키길 바란다"고 말했다.