김건희, 구속 후 두번째 특검 출석...공천개입 조사받을 듯

윤석열 전 대통령의 아내 김건희 씨가 18일 구속 후 두 번째로 특검팀의 소환조사에 출석했다. 김씨 일가 집사로 불리는 김예성 씨와 건진법사로 불리는 전성배 씨가 같은 날 특검에 줄줄이 소환돼 대질 조사 가능성도 열려있다.

김건희 특검팀은 이날 오전 10시부터 피의자 조사를 진행하며 김씨에 대해 공천개입 의혹을 캐물을 예정이다. 김씨는 앞서 9시 40분쯤 서울시 종로구에 있는 특검 사무실에 도착했다.

특검은 김 씨가 명태균 씨로부터 무료 여론조사를 받아본 대가로 지난 2022년과 지난해 국민의힘 공천 과정에 개입했다는 의혹을 이어 조사할 것으로 예상된다.

관련기사

사진_뉴스1

집사 게이트와 관련해 김 씨와 친분을 빌미로 IMS모빌리티에 대기업 등에 투자를 받고 차명 회사로 의심받는 이노베스트코리아를 통해 46억 원을 챙겼다는 의혹이 주요 조사 대상이다.

건진법사에 대해 특검은 통일교 청탁 의혹을 겨냥하고 있다. 윤 전 대통령 부부와 친분을 강조하며 여러 인사들로부터 금품을 수수하고 인사와 공천 청탁을 받았다는 의혹을 받고 있다.