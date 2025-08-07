특검, 김건희 소환 조사 하루만에 구속영장 청구

특별검사팀이 김건희씨 공개 소환 하루 만인 7일 구속영장을 청구했다.

김건희 특검팀은 이날 오후 언론 공지를 통해 “오후 1시 21분 김건희 씨에 대해 구속영장을 청구했다”고 밝혔다.

김씨는 전날 조사에서 도이치모터스 주가조작, 명태균 공천개입 의혹, 건진법사 뇌물청탁 의혹, 고가 목걸이 재산 신고 누락 의혹 등에 대한 혐의에 대해 전면 부인한 것으로 알려졌다.

사진_뉴스1

이에 주요 의혹 사건 당사자들의 말 맞추기와 같은 증거 인멸의 우려가 있다는 것을 이유로 구속영장을 청구하기로 결론을 냈다.

주가조작 관련 자본시장법과 공천개입 관련 공직선거법, 건진법사 청탁과 관련 알선수재 등의 혐의와 함께 구속이 이뤄지면 양평고속도로 노선 변경 의혹에 대한 조사도 이뤄질 전망이다.