앱차지, '앱차지 코리아' 설립…국내 사업 본격화

D2C(Direct-to-Consumer) 웹스토어 플랫폼인 앱차지는 한국 시장 공략을 위해 앱차지 코리아를 설립했다고 18일 밝혔다.

이번에 설립하는 앱차지 코리아는 국내 게임사와 한국에 진출한 해외 게임사들에게 본사의 핵심 솔루션을 제공해 보다 원활한 게임서비스를 지원할 계획이다. 반대로 해외에 진출을 원하는 국내 기업들의 경우 각 지역의 세금과 법률지원 서비스를 받을 수 있으며, 시스템을 별도로 구축할 필요가 없어 인건비 절감 효과도 얻을 수 있다.

이와 함께 한국에서 MOR(Merchant of Record ) 기능을 100% 수행하기 위해 세금과 법률지원 서비스도 지원해 개발사가 게임 라이브 운영에만 집중할 수 있는 환경을 제공할 예정이다.

앱차지 CI.

본사인 앱차지는 플레이티카 출신 창업자 로에이 바라시, 마오르 사손 등을 필두로 게임 산업에 대한 이해도가 높은 전문 인력들로 구성됐다.

최근 시리즈B 투자 라운드에서 Play 벤처스, 글릿롯, 크린덤, 비트크래프트, 스마일게이트 인베스트먼트 등 업계를 선도하는 게임사와 투자자들로부터 총 5800만 달러(한화 약 790억 원 상당)를 유치했으며, 이를 통한 누적 투자 유치액은 현재까지 누적 약 8천900만 달러(약 1228억원)에 달한다.

또한 게임 외부 웹결제 D2C 플랫폼은 물론 100개 이상의 통화와 500개 이상의 결제 수단을 지원하며, 인앱스토어를 직접 구축 가능한 사이드로딩 SDK 등 3대 핵심 솔루션을 제공하고 있다.

아울러 앱차지 대시보드를 통해 유저 모니터링을 진행하고, 웹스토어 실시간 이벤트 데이터를 내부 BI 시스템에 연동할 수 있어 보다 효과적인 마케팅 전략 수립이 가능하다. 뿐만 아니라 복잡한 로그인 절차 없이 앱을 통해 자동로그인 할 수 있는 시스템으로 100%에 가까운 웹스토어 로그인 성공률을 자랑해 웹스토어 결제 전환율도 극대화시킬 수 있다.