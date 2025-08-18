컴투스, 신작 게임 '도원암귀' 스팀 페이지 오픈

컴투스(대표 남재관)는 신작 '도원암귀 크림슨 인페르노'의 공식 PC 스팀 페이지를 오픈했다고 18일 밝혔다.

스팀 페이지에서는 게임 소개와 이미지 등 신작 관련 정보를 확인할 수 있으며, 정식 출시에 앞서 위시리스트 등록(찜하기)도 가능하다. 게임은 한국어, 영어, 일어 등 다양한 언어로 서비스된다.

'도원암귀 크림슨 인페르노'는 컴투스가 TV 애니메이션 '도원암귀'를 기반으로 개발 중인 신작 턴제 RPG다. TV 애니메이션의 설정과 세계관을 바탕으로 게임 특유의 재미를 살려 제작되고 있다. 현재 모바일과 PC 플랫폼에서 모두 즐길 수 있도록 준비 중이며, 크로스플랫폼 환경을 제공할 계획이다.

컴투스는 오는 9월 개최되는 세계 최대 규모의 게임 전시회 '도쿄게임쇼2025'에 참가해 '도원암귀 크림슨 인페르노'의 독립 부스를 운영하고, 글로벌 이용자와의 소통을 전개해 나갈 예정이다.