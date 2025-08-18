이재명 대통령 기념우표...취임 100일째 나온다

9월11일에 발행, 19일까지 이틀간 한정수량 사전예약

방송/통신입력 :2025/08/18 12:00

박수형 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

이재명 제21대 대통령 취임 기념우표가 발행된다.

우정사업본부는 ‘국민이 주인인 나라, 국민이 행복한 나라’를 염원하는 국민의 기대를 담은 제21대 대통령 취임 기념우표를 취임 100일을 맞아 오는 9월11일 발행한다고 밝혔다.

기념우표는 전지 22만 장(낱장 328만 장), 소형시트 45만 장, 기념우표첩 5만 부다.

제21대 대통령 취임 시트

우표와 소형시트 가격은 430원, 기념우표첩은 2만7천원이다.

기념우표에는 회복과 성장을 향한 대통령의 결의와 함께 국민주권정부의 충직한 일꾼으로서 주어진 책임을 충실히 이행하겠다는 의지가 표현됐다.

관련기사

제21대 대통령 취임 우표첩

한편 기념우표첩은 소형시트, 전지, 초일봉투와 함께 나만의 우표가 담겨있으며 대통령이 국민과 함께 꿈과 눈물로 소통하면서 더 나은 내일로 걸어가는 다양한 모습을 확인할 수 있다.

취임 기념우표는 9월11일부터 전국 총괄우체국과 인터넷우체국 등에서 구매할 수 있으며, 이날부터 이틀간 한청수량을 인터넷우체국에서 사전예약 할 수 있다.

박수형 기자psooh@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
우정사업본부 이재명 대통령 기념우표

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

[ZD브리핑] 美 반도체 관세 여부 주목…23일부터 한일 정상회담

곽노정 사장 "존폐 위기 하이닉스, SK 만나 시총 200조원 달성"

SW 수출 '기회의 땅' 베트남…AI·인력·데이터센터 협력 확산

'GPT-5' 황당 답변, 인력 유출 때문?…'위기' 오픈AI, 특단 대책 마련 급급

ZDNet Power Center