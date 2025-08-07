광복 80주년...기념우표로 되새긴다

우정사업본부는 올해 광복 80주년을 맞아 ‘광복절 노래’를 주제로 한 기념우표 52만5천장을 오는 14일 발행한다.

기념우표는 1종으로 ‘광복절 노래’의 가사를 담았다.

정부는 1949년 광복절을 기념하기 위한 노래 제작에 착수했다. 1950년 5월, 정인보·윤용하 선생의 작사·작곡으로 ‘광복절 노래’가 탄생하게 됐다. 이 곡은 광복의 환희와 슬픔, 그리고 결의를 오롯이 담고 있다.

우리에게 광복은 단순히 빼앗긴 나라를 되찾은 것 이상의 중요한 의미가 담겨있다.

본래의 이름과 언어, 땅의 회복을 위해 구성원 모두가 함께 노력한 과정과 끝내 이뤄낸 그 찬란한 업적을 기리는 상징적 표현이다.