"처음 3천원, 두번째부터 5천원"...우체국 EMS 파격할인

K-컬쳐 열풍으로 활발해진 전자상거래 해외 배송 수요를 겨냥해 국제특급우편(EMS) 요금이 할인된다.

우정사업본부는 내달 30일까지 우체국 EMS 이용자에 요금을 할인해주는 ‘3/5(사모)’ 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

우체국 EMS는 빠르고 안전하게 해외로 우편물을 보내는 서비스로, 이용 방법은 인터넷우체국과 우체국 앱에서 미리 간편 사전접수를 통해 신청한 뒤 전국 우체국을 방문해 우편물 보내면 된다.

이벤트는 기간 내 우체국을 방문해 EMS를 처음 보내면 3천원을, 2회 이상 이용하면 5천원의 할인을 제공하는 내용이다.

우정사업본부는 할인 금액인 ‘3천 원’과 ‘5천 원’의 앞 글자를 따 ‘3/5(사모)’라는 이름을, 멀리 있는 이를 그리는 '사모(思慕)'의 의미도 함께 담았다고 설명했다.

이벤트는 최근 K팝 굿즈, K뷰티, K푸드 등에 대한 해외 팬들의 관심이 높아지면서 해외 거주 가족이나 친구에게 보내는 해외 배송 물류비 부담을 덜어주기 위해 마련됐다.

관련기사

이와 함께 우정사업본부는 우체국 공식 SNS에서 ‘소문내기 이벤트’도 함께 진행한다. 해당 게시글을 통해 이벤트에 참여하면 추첨을 통해 배달상품권, 커피 쿠폰을 증정한다.

조해근 우정사업본부장은 “최근 K-컬쳐가 전 세계적으로 인기를 끌고 있는 만큼 국내 물건을 해외로 보내고 싶어 하는 수요가 꾸준하게 증가하고 있다”며 “이번 이벤트를 통해 우체국을 이용하는 고객들이 더 저렴하고 안전하게 해외로 마음을 전하는 기회가 되길 바란다”고 말했다.