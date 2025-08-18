바이낸스 "7월 가상자산 시총 13% 증가...알트코인으로 자금 이동 가속화"

바이낸스가 7월 글로벌 가상자산 시장 현황을 담은 보고서를 발간했다고 미국 가상자산 매체 코인데스크가 17일(현지시간) 보도했다.

바이낸스 리서치가 8월 발표한 월간 보고서에 따르면 7월 글로벌 가상자산 시가총액은 13% 증가했다. 특히 이더리움은 48% 상승하며 알트코인 가운데 가장 눈에 띄는 성과를 기록했다.

특히 기업 보유량이 전월 대비 128% 증가한 270만 이더리움에 달했는데 이는 ETF 보유량의 거의 절반에 해당한다. 바이낸스는 “스테이킹 수익률, 디플레이션 구조, 그리고 기업의 직접 보유 확대가 주요 원인”이라고 분석했다.

비트코인 시장 점유율은 5.2%p 하락해 60.6%를 기록했다. 이는 연준의 금리 인하 기대감과 함께 미국 의회가 지니어스 법 등 주요 가상자산 법안을 통과시킨 데 따른 규제 명확성 확보가 영향을 준 것으로 풀이된다.

바이낸스 리서치는 보고서를 통해 실물자산(RWA)을 블록체인 기반으로 전환하는 토큰화 시장도 빠르게 성장하고 있다고 밝혔다.

바이낸스는 "디파이가 급성장하던 2020~2021년과 유사한 분위기"라며 “전 세계 주식의 단 1%만 토큰화하더라도 1조3천억 달러 규모의 시장이 형성될 것”이라고 전망했다.

비트코인 기반 NFT를 포함한 NFT 시장도 반등세를 보였다. 7월 한 달간 전체 NFT 매출은 약 50% 증가했으며, 크립토펑크 거래량은 393% 급등했다. 비트코인 NFT 거래량도 28% 증가하며 온체인 활동이 활발해졌다. 다만 여전히 시장 규모는 이전 사이클 최고점 대비 낮은 수준이다.

바이낸스 리서치는 결론에서 “금리 완화 기대와 제도권의 규제 명확성이 지속될 경우, 알트코인 및 실물자산 토큰화 시장에 대한 자금 유입은 더욱 빨라질 것”이라며 “이는 암호화폐의 전통 금융 편입을 가속화하는 추세로 이어질 수 있다”고 전망했다.