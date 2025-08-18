바이낸스 "7월 가상자산 시총 13% 증가...알트코인으로 자금 이동 가속화"

이더리움과 RWA가 성장 주도

2025/08/18 09:20

바이낸스가 7월 글로벌 가상자산 시장 현황을 담은 보고서를 발간했다고 미국 가상자산 매체 코인데스크가 17일(현지시간) 보도했다.

바이낸스 리서치가 8월 발표한 월간 보고서에 따르면 7월 글로벌 가상자산 시가총액은 13% 증가했다. 특히 이더리움은 48% 상승하며 알트코인 가운데 가장 눈에 띄는 성과를 기록했다. 

특히 기업 보유량이 전월 대비 128% 증가한 270만 이더리움에 달했는데 이는 ETF 보유량의 거의 절반에 해당한다. 바이낸스는 “스테이킹 수익률, 디플레이션 구조, 그리고 기업의 직접 보유 확대가 주요 원인”이라고 분석했다.

비트코인 시장 점유율은 5.2%p 하락해 60.6%를 기록했다. 이는 연준의 금리 인하 기대감과 함께 미국 의회가 지니어스 법 등 주요 가상자산 법안을 통과시킨 데 따른 규제 명확성 확보가 영향을 준 것으로 풀이된다.

바이낸스 리서치는 보고서를 통해 실물자산(RWA)을 블록체인 기반으로 전환하는 토큰화 시장도 빠르게 성장하고 있다고 밝혔다. 

바이낸스는 "디파이가 급성장하던 2020~2021년과 유사한 분위기"라며 “전 세계 주식의 단 1%만 토큰화하더라도 1조3천억 달러 규모의 시장이 형성될 것”이라고 전망했다.

비트코인 기반 NFT를 포함한 NFT 시장도 반등세를 보였다. 7월 한 달간 전체 NFT 매출은 약 50% 증가했으며, 크립토펑크 거래량은 393% 급등했다. 비트코인 NFT 거래량도 28% 증가하며 온체인 활동이 활발해졌다. 다만 여전히 시장 규모는 이전 사이클 최고점 대비 낮은 수준이다.

바이낸스 리서치는 결론에서 “금리 완화 기대와 제도권의 규제 명확성이 지속될 경우, 알트코인 및 실물자산 토큰화 시장에 대한 자금 유입은 더욱 빨라질 것”이라며 “이는 암호화폐의 전통 금융 편입을 가속화하는 추세로 이어질 수 있다”고 전망했다.

이더리움 가상자산

