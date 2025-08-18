동화일렉트로라이트, 전해액 공급처 HEV·PHEV·EREV로 확대

동화기업 계열사인 동화일렉트로라이트(대표 승지수, 김재민)는 글로벌 완성차 기업의 친환경 자동차에 탑재될 전해액 공급사로 최종 선정됐다고 18일 밝혔다.

고객사명과 계약 규모, 공급 차종 등 세부 사항은 비밀 유지 협약에 따라 공개하지 않았다.

동화일렉트로라이트는 이번 계약으로 순수전기차(BEV) 시장 성장 정체 속 하이브리드차(HEV), 플러그인 하이브리드차(PHEV)와 주행거리 연장형 전기차(EREV) 등 친환경차 전반으로 제품 공급 영역이 확대돼 실적 개선에 기여할 것으로 전망했다.

동화일렉트로라이트 테네시 생산기지 전경

공급될 전해액은 미국 테네시 공장에서 생산돼 현지에 있는 고객사의 공장에 납품될 예정이다.

김재민 동화일렉트로라이트 대표는 “당사가 보유한 전해액 분야 전반의 기술적 우위가 글로벌 완성차 기업의 인정으로 이어질 수 있었다”며, “글로벌 동향에 따른 신규 투자와 공급망 강화, 수요에 부합하는 정교한 제품군 구성으로 시장에서의 존재감을 점차 넓혀갈 것”이라고 밝혔다.

동화일렉트로라이트는 이번 공급 계약을 포함해 제품 포트폴리오를 꾸준히 확대해오고 있으며, 지난 5월에는 ESS용 전해액 공급 계약도 체결한 바 있다. 동화일렉트로라이트는 사용처 맞춤형 제품 공급 역량을 바탕으로 시장 변화에 전략적으로 대응해 나갈 방침이다.