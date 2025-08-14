동화일렉트로라이트, 2Q 영업손실 13억…전년비 6.1% 축소

동화일렉트로라이트는 올해 2분기 연결기준으로 매출 230억원, 영업손실 13억원, 순손실 30억원을 기록했다고 14일 공시했다.

전년 동기 대비 매출은 35.8% 증가하고 영업손실 규모는 6.1% 줄었다. 순손실 규모는 46.5% 확대됐다.

동화일렉트로라이트 관계자는 "전기차 시장 전망이 좋지 않아 고객사들이 재고조정을 하면서 전해액 수요가 다소 감소했고, 중국 기업의 약진으로 사업이 어려운 상황"이라며 "하반기에는 가격 및 기술 경쟁력을 높이고 포트폴리오 다각화를 추진하려 한다"고 말했다.

동화일렉트로라이트 테네시 생산기지 전경

올해 들어 동화일렉트로라이트는 내년 공급 예정인 대규모 공급 계약 소식 두 건을 알린 바 있다.

지난 4월 회사는 미국 배터리 및 완성차 기업에 3천500억원 규모 전해액 공급 계약을 체결했다고 밝혔다. 지난달 2월 완공한 동화일렉트로라이트 미국 테네시주 공장에서 생산한 전해액을 내년부터 3년간 납품할 예정이다.

지난 5월에는 글로벌 배터리셀 기업에 에너지저장장치(ESS)용 리튬인산철(LFP) 배터리 전해액 2만톤을 내년부터 2년간 공급키로 했다고 밝혔다.