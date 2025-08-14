MG손보, 예별손보로

예금보험공사(예보)가 9월 초를 목표로 MG손해보험의 가교보험사 '예별손해보험' 영업을 준비하고 있다고 14일 밝혔다.

예보는 MG손해보험 노동조합과 합의를 완료했으며, 예별손해보험에 MG손해보험의 자산·부채 계약이전을 통해 영업을 시작할 예저이다.

이를 위해 예보는 MG손해보험 노동조합과 채용 인원·보수 수준·고용 형태 및 미채용 인원에 대해 이날 합의했다고 부연했다.

(사진=이미지투데이)

앞으로 MG손해보험의 모든 보험계약은 조건 변경 없이 예별손해보험으로 계약 이전되며, MG손해보험 보험계약자는 보험금 청구, 보험료 수납 등 보험서비스를 기존과 동일하게 이용할 수 있게 된다.

앞서 예보는 지난 7월 9일 예별손해보험사에 대한 보험업 허가를 금융위원회로부터 받았으며 7월 30일 자본금 300억원을 출자했다.