한국신용정보원, 코스콤 금융권 AI 활성화를 위한 전략적 협약 체결

한국신용정보원과 코스콤이 금융권의 인공지능(AI) 확산과 데이터 기반 생태계 조성을 위해 업무협약(MOU)을 체결했다고 14일 밝혔다.

양 기관은 이번 협약을 통해 ▲AI 인프라 공유 ▲데이터 공동 활용 ▲AI 솔루션 개발 등 핵심 분야에서의 전략적 협력을 본격 추진할 전망이다.

AI 인프라를 공유해 금융권이 안정적이고 효율적인 AI 개발 환경을 이용할 수 있도록 지원한다. 이를 위해 코스콤은 고성능 GPU 기반 학습 인프라를 제공하고, 신정원은 금융 데이터 분석 환경을 지원할 계획이다.

데이터 공동 활용 및 AI 공동 연구를 통해 양 기관은 보유 중인 데이터를 가명 처리해 결합하고 이를 AI 학습용 데이터로 활용하는 한편, 합성데이터도 공동으로 만든다.

데이터 활용 기준을 마련하고 서비스형소프트웨어(SaaS) 기반 AI 솔루션을 함께 개발해 금융 현장에서 바로 쓸 수 있도록 보급할 계획이다.

관련기사

한국신용정보원 최유삼 원장은 “이번 협약은 양 기관의 차별화된 역량과 경험을 결집하는 계기가 될 것”이라고 강조하며 “정부의 AI 육성 정책을 뒷받침하고 금융권의 AI 혁신 서비스 탄생을 위해 끊임없이 노력해 나갈 계획”이라고 말했다.

코스콤 윤창현 대표는 “이번 협약은 금융권 AI 확산 및 데이터 생태계 조성을 위한 양 기관 공동 노력의 시작”이라며 “양 기관의 기술과 노하우를 결합해 금융권 AI 생태계 활성화를 극대화하고, 금융 데이터 생태계를 한 단계 더 발전시켜 나가겠다”고 말했다.