더본코리아-점주협의회, 악의적 유튜버 강경 대응 결의

더본코리아(대표 백종원)가 일부 유튜버의 악의적 비방 콘텐츠로 인한 피해 대응을 위해 점주협의회와 함께 강경 대응에 나서기로 했다.

더본코리아는 지난 13일 오전 서울 서초구 별관 창업설명회장 회의실에서 긴급 상생위원회를 열었다고 밝혔다. 회사는 이 자리에서 최근 접수된 각 브랜드 점주협의체의 ‘악의적 유튜버 관련 긴급 상생위원회 개최 요구’에 따라 공동 대응 방안을 논의했다.

회의에는 빽다방, 역전우동, 한신포차, 빽보이피자, 새마을식당, 본가, 돌배기집, 홍콩반점, 연돈볼카츠, 막이오름 등 10개 브랜드 점주협의회와 외부위원이 참석했다.

백종원 대표가 취재진의 질문에 답변하고 있다

점주협의회는 전국 가맹점주의 동의를 모아 공동성명을 추진하고, 본사는 허위사실 유포에 대한 법적 대응책을 마련하기로 했다. 구정모 법무법인 덕수 변호사는 “점주들이 본사 차원의 해결책을 요구해 이번 상생위원회를 요청했다”고 밝혔다.

참석 점주들은 유튜버 영상 속 ‘잡다한 레시피로 만든 브랜드’, ‘마루타처럼 점주를 이용’ 등 비방 발언이 명예를 훼손하고 생계에 직격탄이 되고 있다고 호소했다.

빽다방 점주는 “본사 지원책이 있어도 이런 영상이 올라오면 다시 무너진다”며 회사 차원의 법적 제재를 요청했다. 새마을식당 점주는 “유튜버는 공익을 위한다고 하지만 결국 피해는 점주에게 온다”고 토로했다.

본사위원은 “조회수 목적으로 악용될 우려로 대응을 자제했지만, 실질적 피해가 커지고 있어 강경 대응책을 강구하겠다”고 강조했다.

유효상 외부위원은 “문제는 점주와 본사가 내부적으로 해결해야 하며 제3자의 간섭을 차단해야 한다”며 공동 대응 필요성에 동의했다.