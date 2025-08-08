"본사 나서라"...더본코리아 점주협의회, 유튜브 비방 대응 요구

더본코리아가 악성 유튜브 콘텐츠로 인한 가맹점 피해 대응을 위해 이달 중 ‘긴급 상생위원회’를 소집한다.

8일 회사에 따르면 빽다방·홍콩반점·새마을식당·한신포차·역전우동 점주협의회는 지난 7일 더본코리아에 일부 유튜버와 관련 상생위 개최를 요청했다. 해당 협의회는 최근 ‘백종원 시리즈’로 불리는 유튜브 콘텐츠가 확인되지 않은 비방성 주장과 자극적인 제목을 반복하고 있다며 본사 대응을 요구했다.

요청서에는 영상 내용에 기반한 허위 댓글과 유언비어가 무분별하게 퍼지고 있으며, 일부 영상 제목에는 ‘굿바이 백종원’과 같은 표현이 포함돼 명백한 표적 방송으로 판단된다는 내용이 담겼다.

백종원 대표가 취재진의 질문에 답변하고 있다

협의회는 영상 내용이 가맹점 매출에 실질적인 악영향을 끼치고 있다고 주장하며, 이재명 정부가 유튜브를 통해 퍼지는 가짜뉴스의 제재 필요성을 언급한 점도 함께 들었다.

더본코리아는 지금까지 유튜브 콘텐츠에 별도 대응을 하지 않아 왔으나, 이번에는 점주 측 요청을 받은 만큼, 철저하고 강력한 대응 조치를 검토하겠다는 입장이다.

회사 관계자는 “근거 없는 허위사실을 반복 유포하는 특정 유튜버로 인해 점주들이 피해를 호소하고 있다”며 “더 이상의 확산을 막기 위한 조치를 마련 중”이라고 설명했다.