[AI시대, 클라우드 혁신③] 클라우드, 작게 쪼갤수록 커지는 IT 세상

인공지능(AI) 및 클라우드 전문기업 오케스트로가 처음으로 개최하는 '솔루션데이(명칭 오케스트로 솔루션데이 2025)'가 오는 9월 2일 '그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 열린다. AI 시대, 클라우드 혁신의 방향을 제시할 이번 행사를 앞두고 오케스트로가 '한국 기업 맞춤 실전 클라우드'를 주제로 전문가들의 산업별 클라우드 전략을 다섯차례 연재한다.(편집자주)

IT 발전을 여러 각도에서 설명할 수 있지만, 하드웨어 인프라 관점에서 살펴보면 재미있는 사실을 발견하게 된다. 현재 AI는 ‘초거대’라는 수식어를 붙일 만큼 커지고 있지만, 인프라는 메인프레임급 대형 서버의 시대에서 유닉스 중형 서버, x86 소형 서버로 경량화돼 가고 있다. 이 안에 가상의 IT 인프라를 구성하고 복잡한 어플리케이션과 데이터를 구동하는 것이 지금의 클라우드 컴퓨팅이다.

필자는 수많은 IT 프로젝트에 참여하면서 기존의 중대형 서버에 구축된 어플리케이션을 클라우드 환경으로 전환하는 작업을 수행해 왔다. 최근 클라우드 전환 사업의 핵심인 클라우드 네이티브는 IT 개발에 있어 서비스 단위를 잘게 나눈 후 서로 연결하는 마이크로 서비스 아키텍처(MSA), 단위 기능마다 독립적이고 민첩한 대응과 개발/배포가 가능한 CI/CD, 이를 위한 표준화된 개발 환경(DevOps), 그리고 잘게 나뉜 단위 기능들을 효율적으로 탑재할 수 있게 하는 컨테이너 기술의 네 가지를 기술 요소로 한다.

박소아 오케스트로 클라우드 대표

핵심은 비즈니스에 필요한 기능을 잘게 쪼갤 수 있는 능력이다. 과거에는 하나의 기능으로 구축된 검색 서비스였다면, 지금은 검색기간 설정 기능, 검색어 입력 기능, 결과물의 정렬 기능을 따로 개발해 조합한다. 이렇게될 때 개별 기능의 재활용성이 높아지고 유지관리 측면에서도 효율적이 된다.

현재 우리나라에는 다양한 네이티브 클라우드 전환 사업이 진행 중이다. 행안부 긴급신고 공동대응 시스템은 21개에 달하던 복잡한 긴급신고 전화를 통합해 신고자의 위치와 신고 내용이 한 번에 경찰, 소방, 해경, 권익위 등에 공유하는 시스템이다.

클라우드 네이티브 전환을 통해 피크 타임 때의 확장성, 작업 또는 장애로 인한 서비스 중단 시간 최소화 등을 목표로 하고 있다. 사업의 성공을 위해서는 클라우드 기술과 클라우드 인프라 기업들이 제공하는 서비스 환경에 대한 이해, 어플리케이션 전환 사업 경험 등 개발사의 역량이 중요하다. 고객사는 비즈니스에 대한 우선 순위를 바탕으로, 한 통으로 개발된 어플리케이션을 기능별로 세분화할 수 있어야 한다.

관련기사

클라우드 전환 사업의 실패 요인은 다양한 클라우드 인프라 환경에 대한 이해나 마이크로 서비스 개발 경험 부족, CI/CD나 DevOps가 가능하게 하는 IT 관리체계와 조직, 의사결정 구조의 변화 미흡 등이다.

오케스트로는 이들을 극복할 수 있는 풀라인업을 구축했다. 오케스트로는 “고객과의 상생”을 바탕으로 “클라우드 네이티브”에서 “AI 네이티브“로 성장해 클라우드 네이티브 최고 파트너가 될 것이다.

*본 칼럼 내용은 본지 편집방향과 다를 수 있습니다.