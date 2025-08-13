부릉, KB금융·KMI와 라이더 대상 ‘건강검진 버스’ 운영

배달대행 플랫폼 부릉이 KB금융지주, KMI한국의학연구소와 함께 라이더 건강검진 버스를 운영했다고 13일 밝혔다.
이번 현장 검진은 서울 강남구 hy 본사에서 진행됐다. hy 본사 앞에 배치된 KMI 건강검진 버스에서는 X-ray 촬영이, 지하 1층에서는 채혈·안과 검사·혈압 측정 등 기본 건강검진이 이뤄졌다.
부릉은 지난 7일 기사 전용 앱과 프렌즈 앱을 통해 사전 신청을 받아, 병원 방문이 어려운 라이더들이 폭염 속에서도 편리하게 검진을 받을 수 있도록 이동형 검진 시스템을 마련했다.
부릉 관계자는 “라이더분들은 배달업 특성상 정기 검진이 쉽지 않은 환경에 놓여 있다”며 “앞으로도 다양한 파트너사들과 협업해 라이더의 건강과 안전을 우선하는 지원 프로그램을 이어가겠다”고 밝혔다.
부릉은 온열 질환 예방 등 라이더 복지를 위한 다양한 프로그램도 운영하고 있다.