부릉, KB금융·KMI와 라이더 대상 ‘건강검진 버스’ 운영

폭염 속 배달 기사 건강 보호…현장 엑스레·채혈·안과 검사 제공

유통입력 :2025/08/13 11:14

류승현 기자

배달대행 플랫폼 부릉이 KB금융지주, KMI한국의학연구소와 함께 라이더 건강검진 버스를 운영했다고 13일 밝혔다.

이번 현장 검진은 서울 강남구 hy 본사에서 진행됐다. hy 본사 앞에 배치된 KMI 건강검진 버스에서는 X-ray 촬영이, 지하 1층에서는 채혈·안과 검사·혈압 측정 등 기본 건강검진이 이뤄졌다. 

부릉은 지난 7일 기사 전용 앱과 프렌즈 앱을 통해 사전 신청을 받아, 병원 방문이 어려운 라이더들이 폭염 속에서도 편리하게 검진을 받을 수 있도록 이동형 검진 시스템을 마련했다.

건강검진을 받고 있는 라이더.(사진=부릉)

부릉 관계자는 “라이더분들은 배달업 특성상 정기 검진이 쉽지 않은 환경에 놓여 있다”며 “앞으로도 다양한 파트너사들과 협업해 라이더의 건강과 안전을 우선하는 지원 프로그램을 이어가겠다”고 밝혔다.

부릉은 온열 질환 예방 등 라이더 복지를 위한 다양한 프로그램도 운영하고 있다.

류승현 기자ryuwaves@zdnet.co.kr
부릉 VROONG 배달대행 배달 HY 한국야쿠르트

