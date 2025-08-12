부릉, 폭염 속 라이더 온열 질환 예방 힘써

전국 80여 개 냉방 쉼터 운영·쿨토시 5천개 지원…고용노동부 예방 선언식 참여

중기/스타트업입력 :2025/08/12 10:26

류승현 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

배달대행 플랫폼 부릉이 폭염에 대응해 라이더 안전 강화를 위한 온열 질환 예방 대책을 본격 가동했다.

부릉은 전국 80여 개 VRS(Vroong Rental Station)를 거점으로 냉방 설비가 갖춰진 라이더 전용 쉼터를 운영하며, 장시간 운행으로 인한 열사병·탈진 위험을 줄이고 있다. 또, 라이더 전용 애플리케이션을 통해 온열 질환 증상과 발생 시 대처 요령을 안내하는 예방 공지도 발송했다.

또 현장 대응 강화 차원에서 부릉은 라이더들에게 쿨토시 5천개를 무상 지원했다. 이는 직사광선 아래 체온 상승을 억제하고, 즉각적인 시원함을 제공해 온열 질환을 예방하기 위한 조치다.

관련기사

온열질환 예방 공지.(사진=부릉)

부릉 관계자는 “역대급 폭염 상황에서 라이더의 건강과 안전은 그 어느 때보다 중요하다”며 “기상 환경 변화에 선제 대응해 지속 가능한 배달 환경을 만들겠다”고 밝혔다.

한편, 부릉은 지난 8일 고용노동부 주관 배달종사자 온열 질환 예방 선언식에 참석해 업계 전반과 함께 폭염 대응 및 라이더 안전 강화를 위한 적극 협력을 약속했다.

류승현 기자ryuwaves@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
부릉 VROONG 배달대행 온열질환 배달 라이더 열사병

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

예스24, '해킹 맛집' 오명…왜 또 먹통됐나

[르포] "과수원으로 이동해 줘"…진화하는 농업 로봇 시대 왔다

SKT 통합보안센터 출범...이종현 CISO "보안운용 전문화 시스템 구축"

국가AI컴퓨팅센터 3차 공모 앞두고 조건 완화 추진…문턱 낮춘다

ZDNet Power Center