프로서스, 배달앱 저스트잇 인수…EU "경쟁사 지분 매각해야"

유럽연합(EU) 집행위원회가 기술 투자 회사 프로서스의 배달 플랫폼 저스트잇테이크어웨이에 대한 41억 유로(약 6조6천295억원) 인수를 조건부 승인했다. 프로서스는 이번 인수 승인을 받기 위해 상당한 양보안을 제시했다.

11일(현지시간) 파이낸셜타임스 보도에 따르면 이번 인수 승인은 프로서스가 IT 플랫폼 선두 주자로 성장하기 위해 추진한 핵심 거래가 마무리 단계에 들어섰음을 의미한다. 현재 미국의 도어대시도 영국 배달 플랫폼 딜리버루 인수를 진행 중이다.

EU 경쟁당국은 프로서스가 저스트잇을 인수할 경우, 프로서스가 최대 주주인 또 다른 글로벌 음식 배달 기업 딜리버리히어로와의 경쟁 유인이 줄어 소비자 가격이 오를 수 있다고 우려했다. 이를 해소하기 위해 프로서스는 현재 27%인 딜리버리히어로 지분을 12개월 내 한 자릿수로 낮추기로 했다. 또한 이사회 추천·임명 권한을 포기하고, 기존 이사도 즉시 사임한다.

저스트잇테이크어웨이.(사진=회사 공식 SNS 캡처)

외신에 따르면 현재 딜리버리히어로 2대 주주는 4.9%를 보유한 투자사 베일리 기포드로, 프로서스가 지분을 이보다 낮추려면 22% 이상, 약 16억 유로(약 2조5천882억원)규모의 지분을 매각해야 한다.

프로서스는 올해 2월 음식 배달 플랫폼 저스트잇 인수를 결정했으며, 이번 거래가 마무리되면 저스트잇은 증시에서 사라진다. 또 회사는 유럽연합의 우려를 해소하기 위해 스페인·폴란드·이탈리아 등에서 프로서스가 지분을 가진 딜리버리히어로 자회사 글로보와 저스트잇이 직접 경쟁하지 않도록 조건을 수용했다.

일각에서는 프로서스가 장기적으로 딜리버리히어로까지 인수할 수 있다는 관측도 나왔다. 하지만 프로서스 투자 총괄 파드 베그(Fahd Beg)는 향후 인수·합병 계획에 대해선 말을 아꼈다. 대신, 저스트잇에 인공지능 기술을 더 넓게 적용하고, 식료품·금융 서비스 등 음식 배달을 넘어선 영역으로 사업을 확장하겠다는 계획을 밝혔다.

이번 거래는 글로벌 음식 배달 업계에서 이어지는 대형 합병 흐름 속에서 이뤄졌다. 도어대시는 지난 5월 영국 딜리버루 인수를 발표했고, 지난해에는 뉴욕의 원더가 저스트잇으로부터 그럽허브를 인수했다.