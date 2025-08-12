벤츠, EU 내연차 금지 비판…"유럽 자동차 시장 붕괴될 수도"

벤츠가 유럽연합(EU) 내연차 금지 계획을 비판했다.

11일(현지시간) 로이터통신에 따르면 올라 칼레니우스 메르세데스-벤츠 최고경영자(CEO)는 독일 경제지 한데스블라트와의 인터뷰에서 2035년부터 이산화탄소(CO2) 배출 차량을 금지하는 EU의 계획을 비난했다.

EU는 2035년부터 휘발유와 디젤 등 내연기관 신차 판매 금지를 목표로 하고 있다. 해당 목표는 하반기 재검토를 앞두고 있다.

올라 칼레니우스 메르세데스-벤츠 회장

지지자들은 유럽의 친환경 목표 달성을 위해 해당 목표 달성이 필수적이라고 주장하지만, 비판론자들은 이 조치가 수요 부진, 중국과의 경쟁, 실망스러운 전기차 판매 등에 직면한 유럽 완성차 업체들을 더욱 곤란하게 만들 것이라고 지적한다.

켈레니우스 CEO는 "현실 점검이 필요하다"며 "그렇지 않으면 우리는 전속력으로 벽을 향해 달려가게 될 것”이라고 말했다. 이어 "이 계획이 진행된다면 유럽의 자동차 시장이 '붕괴'될 수 있다"고 덧붙였다.

그는 소비자들이 내연차 금지 조치 시행 전에 휘발유나 디젤 엔진 차량 구매에 몰릴 것이라고 주장했다.

현재 유럽자동차제조협회(ACEA) 회장을 맡고 있는 켈레니우스 CEO는 전기차 전환을 촉진하기 위해 세제 혜택과 충전소의 저렴한 전기요금이 필요하다는 입장도 피력했다.

켈레니우스 CEO는 "물론 우리는 탈탄소화를 해야 하지만, 기술 중립적인 방식으로 이뤄져야 한다"며 "경제를 외면해서는 안 된다”고 강조했다.

한편, 벤츠는 당초 2030년까지 전 차종을 전기차로 전환한다는 계획을 발표했으나, 전기차 수요 침체와 충전 인프라 확산 지연 등으로 최근 전략을 수정했다. 2030년까지 전기차와 하이브리드 차량을 전체 판매 절반 수준으로 올리겠다는 계획이다. 벤츠는 오는 2027년까지 내연기관 19종, 전기차 17종을 출시할 예정이다.