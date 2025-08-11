페이코 결제 300만건 분석하니..."가성비·접근성 중시 알뜰 소비 패턴 뚜렷"

NHN페이코(대표 정승규)가 2025년 상반기 캠퍼스 결제 데이터를 분석해 Z세대 대학생의 소비 패턴을 11일 공개했다. 이번 분석은 2025년 상반기 캠퍼스존 중 결제량 상위 대학에서 발생한 약 300만 건의 데이터를 기반으로 이뤄졌다.

올해 상반기 페이코 캠퍼스존 결제 데이터 분석 결과, 캠퍼스존 전체 결제액은 직전 학기 대비 17% 증가한 것으로 나타났다. 식권과 승차권 결제 금액도 전학기 대비 각각 31%, 49% 증가했다. 캠퍼스존에서 평일 기준 결제가 가장 활발하게 발생하는 요일은 수요일, 가장 저조한 것은 금요일이었다.

페이코 캠퍼스 결제가 가장 활발하게 이뤄진 TOP 10 학교는 ▲서울대 ▲경희대 ▲연세대 ▲한국외대 ▲성균관대 ▲인하대 ▲한국기술교육대 ▲고려대 ▲한양대 ▲이화여대 순으로 확인됐다. 특히 서울대학교와 한국기술교육대는 각각 재적 학생수의 61%, 77%가 페이코를 사용하는 것으로 집계됐다.

NHN페이코

이러한 페이코 사용 경험은 캠퍼스 내에 그치지 않고 다양한 생활 소비 영역으로 확장되고 있다. 페이코 캠퍼스를 통해 유입된 Z세대 유저는 캠퍼스 특화 기능 외에도 다양한 브랜드의 할인·적립 혜택을 제공하는 ‘페이코 쿠폰’ 등 일반 서비스도 활발히 활용하고 있는 것으로 나타났다. 서울대를 비롯한 주요 대학에서 쿠폰 사용이 활발했으며, 쿠폰 사용 상위 10개 대학 기준으로 1건당 평균 5천115원의 할인 또는 적립 혜택이 제공됐다.

시험기간에만 나타나는 특정 소비 패턴도 관찰됐다. 시험기간 중 카페 결제량이 평상시 대비 17% 이상 증가세를 보였다. 이는 공부를 할 수 있는 장소로 카페를 찾거나, 카페인 섭취를 통해 집중력을 높이려는 ‘카공족’ 수요가 반영된 것으로 풀이된다. 또한 같은 기간, 캠퍼스존 내 맥도날드의 오전 시간대(04:00~10:30) 결제량은 평소보다 20% 가까이 증가했다. 밤샘 공부 후 아침 식사로 ‘맥모닝’을 찾는 학생들이 늘어나며 일명 ‘맥모닝 챌린지’ 소비 패턴이 확인된 것이다.

대학 축제기간에도 소비 패턴 변화가 파악됐다. 축제 기간에는 심야 시간(22:00~02:00) 결제량이 평상시 대비 약 30% 상승했다. 행사와 공연이 이어지는 캠퍼스 축제 특성상 야간 활동이 활발해지며 자연스럽게 소비로 이어진 결과로 분석된다.

관련기사

페이코 캠퍼스 인증자들이 선호하는 브랜드로는 메가MGC커피, 매머드커피, 빽다방, 컴포즈커피 등 합리적인 가격에 테이크아웃이 용이한 저가커피 프랜차이즈, 맘스터치, KFC 등 가성비 중심의 패스트푸드 브랜드가 두드러졌다. 또한 아성다이소와 함께 세븐일레븐, 이마트24, 코레일유통(스토리웨이) 등 편의점 이용 비중도 높게 나타났다. 일상 소비에 밀착된 생활형 매장 이용도가 반영된 것으로 특히 스토리웨이는 캠퍼스 인근 지하철 역사나 통학 동선상에 위치한 점에서 높은 접근성을 갖춘 소비처로 주목된다. 이는 대학생들이 가격 대비 효용과 이동 편의성을 중시하며 일상 속에서 합리적 가격의 음료, 간편한 식사, 실용적인 생필품 중심의 소비 패턴을 형성하고 있음을 보여준다.

NHN페이코 관계자는 “페이코는 대학생이 가장 많이 찾는 간편결제 플랫폼으로, 일상 속 혜택과 편의 기능을 지속적으로 확대해 왔다”며 “앞으로도 Z세대 소비 트렌드를 반영한 캠퍼스 맞춤형 서비스를 고도화해, 대학생들이 더욱 경제적이고 편리한 캠퍼스 생활을 누릴 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.