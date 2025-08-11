GS샵, 패션 PB ‘르네크루’ 재단장...22일 출시

GS샵이 자체 기획 패션 브랜드 ‘르네크루(Lenécru)’를 10년 만에 리브랜딩해 선보인다고 11일 밝혔다.

르네크루는 2015년 GS샵이 자체 기획해 선보인 여성복 브랜드다. 올해 FW부터는 ‘프리미엄 페미닌’을 콘셉트로 GS샵 핵심 고객인 ‘4554 영거 앤 와이저’ 여성 니즈에 맞춰 소재와 디자인, 아이템 등을 원점에서 재정비해 선보인다.

이번 리브랜딩 중심에는 국내 최정상급 스타일리스트 한혜연이 있다. 한혜연은 ‘르네크루’ 브랜드 디렉터로서 스페인어 '레네(Lene)'와 프랑스어 '에크루(écru)'의 의미를 살려 '섬세하고 따뜻한 여성성'을 브랜드 아이덴티티로 설정했다. 또한 상품 원단부터 디자인, 스타일링과 모델 구성까지 전 과정을 총괄하며 글로벌 패션계의 흐름으로 자리잡은 '콰이어트 럭셔리' 트렌드를 완성도 높게 구현해냈다.

GS샵 르네크루

GS샵이 해외 라이선스나 디자이너 브랜드보다 자체 기획한 브랜드 강화로 방향을 잡은 배경에는 ‘가치소비’ 트렌드가 있다. 최근 소비자들의 패션 선택 기준이 ‘과시’에서 ‘가치’로 변화하면서 단순히 브랜드 인지도를 보고 상품을 고르기보다는 본인만의 미적 기준에 맞는 스타일링을 우선한다고 분석한 것이다.

GS샵 자체 기획 브랜드 ‘코어 어센틱’이 큰 성공을 거두고 있는 것이 이 같은 가치소비 트렌드를 증명한다. 지난해 미니멀리즘을 표방하며 출시한 '코어 어센틱'은 실제 나이보다 10~20살은 어려 보이고 싶은 니즈를 디자인에 반영하면서 올해 상반기에만 470억 원에 달하는 주문 실적을 기록했다. 이는 전년 동기 134억 원 대비 약 250%나 성장한 수치다. ‘코어 어센틱’은 현재 매출 기준 GS샵 1등 패션 브랜드로 자리매김하고 있다.

르네크루 FW 첫 상품은 22일 밤 10시 45분 방송과 26일 밤 9시 45분 방송에서 공개된다.

22일 방송에서는 ▲플리츠 와이드 팬츠(Pleats Wide Pants) ▲이탈리아 시어 풀오버(Italian Sheer Pullover) ▲뷔스티에(Bustier) 등 프리미엄 페미닌 무드를 담은 아이템을 소개한다. 플리츠 와이드 팬츠는 깊은 주름 디테일과 유려한 드레이프 실루엣(draped silhouette)으로 우아함을 강조했으며, 이탈리아산 원사를 사용한 시어 풀오버와 뷔스티에는 부드러운 텍스처와 은은한 광택이 특징으로, 레이어드 스타일링 시 고급스러운 여성미를 극대화한다.

26일 방송에서는 ▲울 100% 재킷과 팬츠 셋업, 코튼 셔츠 등 르네크루의 브랜드 아이덴티티를 가장 잘 보여주는 핵심 아이템을 공개한다. 재킷은 탈부착 가능한 프릴 디테일(Frill Detail)과 크롭 기장으로 다양한 연출이 가능하며, 팬츠는 클래식한 와이드 스트레이트 핏으로 편안하면서도 세련된 실루엣을 제공한다. 함께 선보이는 셔츠는 고밀도 코튼 소재에 섬세한 핀턱을 더해 완성도를 높였으며, 일상에서 활용도 높은 시그니처 블라우스로 제안된다.

한혜연 디렉터는 22일과 26일 방송에 직접 출연해 브랜드부터 개별 아이템 디자인에 대한 상세한 설명과 스타일링 노하우까지 모두 공개할 예정이다.

최보라 GS샵 패션1팀 MD는 “고객에게 새로운 감동을 줄 수 있는 브랜드를 만들겠다는 일념 하나로 모든 노력과 에너지를 쏟았다”라며 “르네크루는 단순히 한 벌의 옷이 아니라, 고객이 지닌 본연의 아름다움과 취향을 세련되게 표현할 수 있는 브랜드가 될 것”이라고 설명했다.