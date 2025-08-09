네이버앱 두 번째 탭, ‘투데이’로 바뀐다…"관심사 기반 탐색 강화"

네이버가 모바일 앱의 두 번째 탭인 콘텐츠 탭을 ‘투데이’ 탭으로 개편한다. 실시간 트렌드와 개인 맞춤형 추천을 바탕으로 사용자의 탐색 경험을 강화하겠다는 전략이다.

9일 관련업계에 따르면 네이버는 이같은 내용을 네이버 공식 블로그 다이어리에서 공개했다.

이번 개편은 네이버 앱 홈화면에서 기존 주제판(콘텐츠 피드)을 보다 몰입감 있게 즐길 수 있도록 사용자 인터페이스(UI)와 사용자 경험(UX)을 전면 개선한 것이 특징이다.

네이버 투데이 탭 (사진=네이버 다이어리)

새로운 투데이 탭은 ‘패션뷰티’, ‘여행맛집’, ‘리빙푸드’, ‘카테크’, ‘지식’, ‘경제’ 등 6개 카테고리로 구성되며, 각 영역별 트렌드 콘텐츠는 물론 개인화 추천 알고리즘을 적용한 맞춤형 콘텐츠까지 제공한다.

네이버 측은 “사용자들이 더욱 쉽고 편리하게 다양한 관심사를 탐색할 수 있도록 주제 피드형 사용자화면(UI)/사용자경험(UX)을 적용했다”며 “하루의 시작을 함께할 수 있는 정보와 흥미로운 콘텐츠들을 ‘투데이’ 탭을 통해 한눈에 즐길 수 있도록 구성했다”고 밝혔다.

새롭게 개편된 투데이 탭은 크게 네 가지 특징으로 요약된다. 먼저 ▲개인의 관심사에 맞춘 개인화 추천 기능이 강화된다. 또 ▲실시간 인기 콘텐츠를 기반으로 현재 트렌드를 반영한 콘텐츠를 볼 수 있다 ▲사용자 반응이 높은 콘텐츠만 모은 BEST 클립 섹션도 도입되고, ▲주제별로 활발하게 활동 중인 인기 크리에이터 콘텐츠도 집중 소개 된다.

네이버는 “오늘 가장 주목받는 트렌드와 많은 이용자들이 선택한 BEST 콘텐츠, 개인화된 추천 알고리즘으로 관심사 맞춤형 콘텐츠까지 주제별로 자연스럽게 이어지는 탐색 경험을 제공하려 한다"며 "네이버 '투데이' 탭에서 더 좋은 경험을 할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.