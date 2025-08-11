고령화 시대의 AI와 접근성 대응 전략

지난 3주차에서 APEC SOM3 워크숍을 통해 AI와 접근성, 그리고 인구구조 변화의 연결고리를 살펴봤습니다. 이번 주에는 이러한 흐름 속에서 특히 고령화 시대를 대비한 AI 기반 접근성 대응 전략을 구체적으로 이야기해 보고자 합니다.

손학 에스씨이코리아 대표이사

전 세계적으로 고령화는 이미 사회 전반의 구조를 바꾸고 있습니다. 국제연합(UN) 자료에 따르면 2050년이면 전 세계 인구 중 60세 이상 비율이 20%를 넘어설 것으로 전망됩니다. 한국의 경우 2030년이면 전체 인구의 4분의 1이 65세 이상에 도달해 초고령 사회로 진입한다고 예측합니다. 이 변화는 단순히 인구 비율의 변화에 그치지 않고, 사회·경제 전반의 서비스 설계와 운영 방식에 직접적인 영향을 미치게 됩니다.

고령자는 나이와 함께 시각, 청각, 인지, 운동 능력이 점진적으로 저하되며, 이로 인해 디지털 환경에서 정보에 접근하거나 서비스를 이용하는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 이러한 상황에서 AI 기술을 활용한 접근성 강화는 더 이상 선택이 아니라 필수가 되고 있습니다. 특히 UX/UI 설계, 음성 인터페이스, 사회 비용 절감이라는 세 가지 관점에서 전략적 접근이 필요합니다.

첫째, 고령자 친화적 UX/UI 설계입니다. 고령자는 복잡한 메뉴 구조나 작은 글씨, 낮은 대비의 화면에서 어려움을 겪습니다. AI는 사용자의 연령대, 사용 패턴, 화면 주시 속도 등을 실시간 분석해 맞춤형 화면을 자동 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 글자 크기를 키우고, 메뉴를 단순화하며, 불필요한 시각적 요소를 줄이는 방식입니다. 이를 위해 글로벌 표준(WCAG, EAA 등)에 부합하는 디자인 가이드라인을 기반으로, UI 요소를 동적으로 조정하는 AI 기반 UI 엔진 개발이 활발히 이뤄지고 있습니다.

둘째, 음성 인터페이스 확산입니다. 고령자는 터치스크린 조작이나 키보드 입력에 불편함을 느끼는 경우가 많습니다. 이때 자연어 처리(NLP) 기반의 음성 비서, 대화형 인터페이스는 디지털 접근성을 획기적으로 개선할 수 있습니다. 단순 명령어 인식에서 벗어나, 사용자의 의도를 파악하고 맥락에 맞는 안내를 제공하는 수준으로 발전한 AI 음성 기술은 복잡한 앱 기능도 ‘말 한마디’로 실행하게 해 줍니다. 예컨대, 병원 예약 앱에서 “다음 주 월요일 오전에 정형외과 예약해 줘”라고 말하면, 필요한 검색·선택·입력 과정을 AI가 대신 수행하는 방식입니다.

셋째, 사회 비용 절감 효과입니다. 고령화는 의료·돌봄·행정 등 사회 전반에서 비용 증가를 초래합니다. 그러나 AI 기반 접근성 기술을 적극 도입하면, 일부 서비스는 비대면·자동화로 전환해 인력 부담과 예산을 줄일 수 있습니다. 예를 들어, 고령자가 자주 찾는 행정 민원 서비스를 챗봇과 음성 안내로 처리하면, 현장 방문이나 전화 응대 인력을 줄일 수 있습니다. 또한, 실시간 원격 건강 모니터링과 AI 분석을 통해 조기 진단 및 예방 조치가 가능해져 의료비를 절감할 수 있습니다.

이러한 장벽을 해소하기 위해서는 정책, 기술, 산업 생태계가 유기적으로 맞물려 작동해야 합니다.

정책적 측면으로는 공공·민간 서비스 전반에 접근성 향상이 적용될 수 있도록 법적·제도적 기반을 마련해야 합니다.

기술적 측면에서는 개별 사용자의 요구와 특성을 반영한 맞춤형 서비스와, 모든 서비스의 접근성 개선을 지원하는 솔루션이 필요합니다.

산업 생태계적 측면에서는 국가·/공공기관, 대기업, 유관기관이 긴밀히 협력하는 구조가 필수적입니다.

저는 종종 "왜 접근성을 개선하는 일을 하느냐?"는 질문을 받습니다. 그때마다 저는 이렇게 답하곤 합니다.

"저를 위해서 접근성을 개선합니다."

나이가 많다고 생각하지는 않지만, 이미 노안이 찾아와 글을 읽는 것이 점점 어려워지고 있습니다. 저는 언젠가 고령자가 되었을 때, 접근성 부족으로 인해 정보에 접근하지 못해 삶이 불편해지는 상황을 맞이하고 싶지 않습니다.

어쩌면 다소 이기적으로 들릴 수 있지만, 제 미래와 제가 살아갈 고령자의 삶을 위해, 저는 오늘도 접근성을 개선하기 위해 노력하고 있습니다.

관련기사

인공지능을 포함한 의료기술의 발전은 앞으로 인간의 평균 수명을 한층 더 연장시킬 것으로 예상됩니다. 고령화 사회의 접근성 전략은 단순한 복지 차원의 논의가 아니라, 사회 전체의 지속가능성을 좌우하는 문제입니다. 디지털 환경이 고령자에게 불친절하다면, 이는 곧 사회 전체의 생산성과 혁신 잠재력을 제한하게 됩니다. AI와 접근성 기술은 단순히 편의를 제공하는 수준을 넘어, 고령자의 독립적 생활을 가능하게 하고, 사회적 참여를 확장시키며, 국가적 차원에서의 경제·사회적 부담을 완화하는 핵심 도구가 될 것입니다.

다음 5주차에서는 'AI 시대 모바일 접근성: 사용자 경험 중심의 전환점'을 주제로, 모바일 환경에서 생성형 AI가 접근성과 UX를 어떻게 혁신하고 있는지, 그리고 실제 적용 사례를 중심으로 살펴보겠습니다. 고령화 시대의 AI 전략이 어떻게 구체적인 사용자 경험 혁신으로 이어질 수 있는지 이어서 다루겠습니다.

*본 칼럼 내용은 본지 편집방향과 다를 수 있습니다.