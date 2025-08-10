글로벌 가상자산 시장 강세...XRP-이더리움 급등세가 분위기 주도

SEC 리플 소송 종결…XRP 급등 주도하며 글로벌 시장 강세 이어져

글로벌 가상자산 데이터 플랫폼 코인게코의 10일자 데이터에 따르면 글로벌 가상자산 시장이 전반적으로 강세를 보이고 있다. 미국 증권거래위원회(SEC)와 리플의 오랜 법적 분쟁이 사실상 종결됐다는 소식이 시장 분위기를 이끌고 있다는 평가다.

상승그룹에서는 XRP가 가장 두드러진 오름세를 기록했다. 주간 기준 15.5% 상승하며 약 3.24달러에 거래됐고, 소송 종결 소식 직후 매수세가 급격히 유입됐다.

이더리움은 24.9% 올라 약 4천266달러를 기록했다. ETF 기반 투자 확대와 디파이 시장 거래량 증가가 영향을 준 것으로 분석된다.

리도 스테이킹 이더리움도 25.6% 상승해 약 4천256달러를 나타냈다. 도지코인은 24.4% 올라 약 0.2411달러에 거래됐다. 밈코인 시장 전반의 회복세가 뒷받침된 결과다.

솔라나는 13.9% 상승해 약 181.15달러에 거래 중이며 바이낸스 코인은 8.5% 오른 약 801.88달러를, 트론은 4.1% 상승한 약 0.3358달러를 기록했다.

비트코인은 3.3% 상승하며 약 11만6천605달러에 거래됐다.

보합그룹에는 테더(USDT)와 USDC가 이름을 올렸다. 두 종목 모두 변동률이 0.0%에 머물며 각각 1달러, 0.9997달러를 유지해 스테이블코인으로서의 안정성을 입증했다.