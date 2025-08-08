피니버스, 인도네시아 가상자산 플랫폼 기업 NOBI와 스테이블코인 기반 기술 MOU 체결

디지털 금융 기술 기업 피니버스는 지난 4일 인도네시아 자카르타에서 현지 가상자산 플랫폼 기업 NOBI와 스테이블코인 기반 기술 및 서비스 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 8일 밝혔다.

이번 협약은 피니버스가 최근 발표한 ‘원화 스테이블코인 자동 발행 인프라’ 기술을 글로벌 시장에 적용하는 첫 사례다.

피니버스는 지난 7월, 원화 입금부터 정보 검증, 스테이블코인 발행까지 전 과정을 자동화한 시스템을 국내 최초로 공개했다. 해당 인프라는 블록체인 보안 기술인 zkTLS 기반의 ‘WebProof’ 구조를 통해 구축되었으며, 금융기관이 별도의 블록체인 전문 인력 없이도 규제 친화적이고 브랜드화된 스테이블코인을 자체 발행할 수 있도록 지원하는 턴키 솔루션이다.

특히 영지식증명 방식을 적용해 민감 정보를 노출하지 않고도 거래의 진위 여부를 검증할 수 있어, 투명성과 프라이버시 보호를 동시에 확보할 수 있는 차세대 인프라로 주목받고 있다.

협약을 체결한 NOBI는 인도네시아 내에서 빠르게 성장하고 있는 디지털 자산 투자 플랫폼으로, 일반 사용자를 위한 이자 수익형 암호자산 관리, 자동 투자 전략, 거래 서비스 등을 제공하고 있다. AC 벤처스 등으로부터의 투자 유치를 통해 기술력과 시장 신뢰를 동시에 확보한 바 있다.

양사 대표는 자카르타 현지 미팅에서 ▲스테이블코인의 기술 구현 구조 ▲API 연동 방식 ▲무역대금 결제 실전 적용 모델 등에 대해 구체적인 기술 협의를 진행했으며, 특히 피니버스의 결제 인프라와 NOBI의 사용자 인터페이스를 접목해 실질적인 사용 사례를 창출하는 데 집중하기로 합의했다.

이번 협약은 민간 기술 혁신이 국가 통화 시스템의 미래를 선도할 수 있음을 보여주는 사례로 평가된다. 특히 이재명 정부가 강조하고 있는 ‘통화주권 강화’ 기조와 디지털 금융 인프라 구축 전략과도 방향을 함께한다. 최근 정부는 국가 주도의 CBDC 실험과 더불어, 민간 주도의 스테이블코인 및 RWA 생태계 활성화를 통해 복수 통화 인프라 구조의 구축을 추진하고 있다.