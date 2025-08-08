美, 퇴직연금 계좌에 가상자산 담는다

도널드 트럼프 미국 대통령이 401(k) 퇴직연금 계좌에 가상자산을 포함할 수 있도록 허용하는 내용의 행정명령에 서명했다고 미국 가상자산 매체 코인데스크가 8일(현지시간) 보도했다.

이번 행정명령 서명으로 미국 내 수조 원 규모의 퇴직연금 자금이 비트코인을 비롯한 디지털 자산 시장에 유입될 수 있는 길이 열렸다.

401(k)는 미국의 대표적인 직장인 개인형 퇴직연금 제도로 근로자가 월급의 일부를 세금 혜택을 받으며 투자할 수 있도록 한 제도다. 납입금은 고용주가 일부를 추가로 매칭해주며 계좌 내 자산은 주식·채권·ETF 등 다양한 상품에 운용된다.

해당 행정명령은 연방 노동부(DOL)와 증권거래위원회(SEC)에 대해 퇴직연금 계좌 내 투자 자산 범위를 재검토하고 관련 규정을 개정할 것을 지시하는 내용을 담고 있다. 행정명령에는 가상자산뿐 아니라 사모펀드와 부동산 등의 대체자산도 포함됐다.

백악관은 설명 자료를 통해 “사모펀드, 부동산, 디지털 자산과 같은 대체자산은 경쟁력 있는 수익률과 포트폴리오 분산 효과를 제공한다”며 퇴직연금 운용 자산군 확대의 배경을 설명했다.

이에 따라 그간 가상자산의 위험성을 이유로 투자 대상에서 배제해온 자산운용사들과 연금 설계자들도 관련 상품 검토에 나설 수 있게 됐다. 특히 비트코인 현물 ETF나 가상자산 연계 펀드 형태의 상품은 실물 가상자산에 비해 상대적으로 수용성이 높아 퇴직연금 계좌에 우선 편입될 가능성이 크다는 전망도 나온다.