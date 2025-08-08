블루프린트 파이낸스, 950만 달러 신규 투자 유치

블루프린트 파이낸스가 950만 달러(약 130억원) 규모의 신규 투자를 유치했다고 8일 밝혔다. 이로써 블루프린트의 누적 투자 유치액은 1천700만 달러(약 234억원)를 넘어섰다.

이번 투자 라운드는 세계적인 크립토 벤처캐피털 폴리체인 캐피털이 주도했으며, 바이낸스의 투자 전문 기관 YZiLabs를 비롯해 글로벌 투자운용사 반에크, 디지털 자산 투자사 셀리니 캐피털, 벤처 캐피털 포털 벤처스, 알고리즘 트레이딩 업체 아우로스, 디지털 자산 수탁 기업 비트고, 거래소 게이트아이오의 투자 부문인 게이트 벤처스 등이 참여했다.

블루프린트 파이낸스는 뉴욕에 본사를 둔 스타트업으로, 개인 투자자부터 기관까지 누구나 디지털 자산을 통해 쉽고 안정적인 수익을 창출할 수 있는 인프라 구축을 목표로 한다. 이를 위해 웹3 생태계의 양대 축인 이더리움과 솔라나 기반의 특화된 프로토콜을 운영하고 있다.

이더리움 생태계에서는 ‘콘크리트’라는 자산 운용 플랫폼을 제공하고 있다. 콘크리트는 이더리움 가상 머신 기반의 온체인 포트폴리오 구성 및 관리를 지원하는 프로토콜로, 개발자와 기관 투자자 모두가 손쉽게 활용할 수 있도록 설계되었다. 서비스 출시 이후 총 예치 자산은 6억 5천만 달러(약 9천억 원)를 돌파하며 빠른 성장을 기록하고 있다.

또한 블루프린트는 지난해 10월, 솔라나 기반 대출 프로토콜인 제트 프로토콜을 인수한 뒤, 이를 기반으로 종합 금융 플랫폼인 글로우 파이낸스를 새롭게 출시했다. 글로우는 대출, 거래, 자동 수익 창출 기능을 하나의 플랫폼에 통합한 형태로, 블루프린트의 솔라나 생태계 확장을 이끌고 있다.

회사 측은 이번 투자금을 활용해 인재 채용, 기술 개발, 마케팅을 강화함으로써 두 프로토콜의 성장을 가속하고 기관 투자자의 유입을 적극 추진할 계획이다. 특히, 포인트72, 모건 스탠리, 코인베이스, 컨센시스 등 전통 금융 및 웹3 업계 출신 베테랑 인력으로 구성된 팀은 최근 아이겐레이어와 메이플 파이낸스 출신의 핵심 인재를 추가로 영입하며 경쟁력을 더욱 끌어올리고 있다.

닉 로버츠-헌틀리 블루프린트 파이낸스 CEO는 “이번 투자는 이더리움과 솔라나라는 가장 중요한 두 생태계에서 개인과 기관 고객 모두에게 최적의 서비스를 제공할 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다”고 말했다.

투자 라운드를 이끈 폴리체인 캐피털의 제너럴 파트너 조쉬 로젠탈은 “디파이 산업은 이제 리스크 관리와 사용자 경험을 중시하는 성숙 단계에 접어들고 있다”며 “블루프린트는 기관 수준의 보안성과 유동성을 갖춘 프로토콜로 새로운 디파이 시대를 열 수 있을 것”이라고 평가했다.