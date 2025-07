오픈AI는 왜 챗GPT '공부 모드'를 내놨을까

2022년 혜성처럼 등장한 챗GPT의 위력은 대단했다. 뛰어난 대답 능력에 다들 혀를 내둘렀다. ‘생성형 AI’라는 생소한 용어가 순식간에 일상 용어가 됐다.

생성형 AI 바람이 불면서 여러 가지가 달라졌다. 무엇보다 ‘인간 고유 영역’이란 상식이 무너졌다. 창의적인 글쓰기 영역에서도 인간보다 훨씬 더 인간적인 능력을 과시했다. 2016년 '알파고 쇼크' 뺨치는 인공지능(AI) 파워를 보여줬다. 특히 교육계가 큰 충격을 받았다.

교육의 중요한 목표 중 하나는 비판적 사고와 창의력 함양이다. 이런 목표 달성의 바탕이 되는 것이 ‘읽고 쓰기’ 훈련이다. 그런데 이런 작업은 챗GPT 같은 생성형 AI 프로그램들이 너무나도 훌륭하게 대신해 준다. 창의적 글쓰기부터 역사적 사실 요약, 외국어 번역까지 전 분야에서 뛰어난 능력을 보여줬다.

실제로 미국의 많은 학교들은 2022년 챗GPT가 나오자마자 ‘사용금지령’을 내렸다. 물론 지금은 금지령이 상당 부분 풀리고, 학습 동반자로 인정하려는 분위기가 조성되고 있다.

챗GPT '스터디 모드' 실행 화면 (사진=오픈AI)

그렇다고 경계심까지 완전히 버린 건 아니다. 학생들이 생성형 AI에 과도하게 의존해 비판적 사고 능력을 상실하지 않도록 해야 한다는 주장이 힘을 얻고 있다.

어비 고쉬(Urbi Ghosh)는 최근 출간한 ‘AI 혁명과 비판적 사고(Critical thinking at the forefront of ai revolution)’ 란 책을 통해 “AI 도구는 교사를 대체하는 존재가 아니라 보완해주도록 해야 한다”고 강조했다. 그는 또 생성형 AI가 내놓은 결과물에 대해 항상 비판적으로 받아들일 필요가 있다고 주장했다.

고쉬의 이런 주장은 챗GPT를 바라보는 교육계의 시선을 잘 보여준다. ‘활용은 하되, 과도하게 기대지는 않아야 한다’는 시각이다.

정답 쏟아내는 존재→토론 통해 학습 도와주는 존재로 변신 모색

오픈AI가 29일(현지시간) 공개한 챗GPT '공부 모드'(Study Mode)’는 교육계 껴안기의 일환이다. ‘공부 모드’에 질문을 넣으면 정답을 그대로 제공해주지 않는다. 대신 학생과 대화를 나누면서 함께 답을 찾아나가게 된다.

오픈AI는 "공부 모드는 정답을 그대로 내어놓는 게 아니라 이용자 스스로 문제를 풀 수 있도록 단계별 풀이 과정을 설명한다”고 강조했다.

‘소크라테스 문답법’을 적용해 자연스럽게 해답을 찾아나가도록 설계됐다는 것이 오픈AI의 설명이다. 오픈AI는 또 “40개 교육기관 전문가 컨설팅을 토대로 공부 모드를 개발했다”고 밝혔다.

'공부 모드'가 제대로 가동되면 교육계의 '챗GPT 경계령'은 상당 부분 완화될 가능성이 많다. 함께 대화하고 토론하는 과정을 통해 주체적이면서 비판적으로 사고하는 능력을 키울 수 있게 될 터이기 때문이다. 반면 '정답 베끼기' 용도로 쓰기엔 힘들어지게 된다.

MIT테크놀로지리뷰에 따르면 ‘공부 모드’ 실험에 참여한 프린스턴, 왓튼, 미네소타대학 등의 학생들은 챗GPT ‘공부 모드’가 자신들의 학습 속도를 이해하고 적응하는 능력이 뛰어났다고 응답했다.

그렇다면 오픈AI는 왜 ‘공부 모드’를 내놨을까?

샘 알트먼 오픈AI CEO (사진=위키커먼스)

물론 교육 시장에 발을 들여 놓기 위해선 챗GPT가 ‘학생 숙제를 대신해 주는 존재’란 오명을 씻을 필요가 있다. 그래야만 학생들의 학습 과정에 자유롭게 접목할 수 있기 때문이다.

MIT테크놀로지리뷰는 “오픈AI가 챗GPT를 커닝 도구가 아니라 개인맞춤형 학습 도구로 자리매김 하려는 야심을 갖고 있다"고 분석했다.

오픈AI는 여기서 한 발 더 나가 챗GPT로 교육 불평등을 해소하겠다는 비전도 내놓고 있다. 엄청난 과외 비용을 감당하기 힘든 저소득층도 ‘맞춤형 개인 교사’를 두는 효과를 누리도록 하겠다는 것이다.

레아 벨스키 오픈AI 교육 부문 책임자는 MIT테크놀로지리뷰와 인터뷰에서 “고품질 교육과 학습 자료에 접근할 수 있는 계층과 이런 부분에서 뒤졌던 계층 간의 격차를 줄이는 것에서 시작할 수 있다”고 주장했다.

교육용 AI의 최고 비전 중 하나는 '개인맞춤형 학습 도우미'이다. 똑똑한 AI 교사가 학습 속도와 능력을 따라 적절한 학습 자료와 지도를 제공할 수 있기 때문이다. 어비 고쉬도 ‘AI 혁명과 비판적 사고’에서 그 부분을 강조했다.

이런 관점에서 보면 오픈AI가 내놓은 ‘챗GPT 공부 모드’는 상당히 흥미롭다. 챗봇에서 '맞춤형 개인 교사'로 한 단계 진화하겠다는 야심을 담고 있기 때문이다.

편향된 시각 제공 우려 여전…토론 회피하고 일반 모드로 전환할 때도 대응 힘들어

물론 한계도 적지 않다. 무엇보다 챗GPT의 오염 가능성은 여전히 배제할 수가 없다. 소셜 미디어나 각종 커뮤니티에서 습득한 지식을 토대로 학생들에게 편향된 시각을 심어줄 수도 있기 때문이다.

더 중요한 문제는 '스터디 모드'로 토론하던 학생이 일반 모드로 전환해버리는 것을 막을 방법이 없다는 점이다. 레아 벨스키 역시 "챗GPT와 토론하다가 좀 더 손쉽게 답을 얻기 위해 일반 모드로 바꾸는 것은 가능하다"고 밝혔다.

관련기사

이런 한계에도 불구하고 오픈AI의 '스터디 모드' 실험은 의미가 적지 않다. '맞춤형 학습'이란 AI의 또 다른 비전과도 어울리는 측면이 적지 않기 때문이다. 관건은 예상되는 몇 가지 한계를 어떻게 극복할 수 있을 지 여부다.

각 가정에 '고급 가정교사'를 보내주겠다는 오픈AI의 야심이 현실화될 수 있을 지는 미지수다. 하지만 '답을 쏟아내는 똑똑한 챗봇'에서 '개인 맞춤형 가정 교사'로 한 단계 도약하겠다는 비전만은 평가해줘도 될 것 같다.