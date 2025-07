방귀 안 뀐다던 나무늘보, 실제는 엄청난 뿡뿡이

오랫동안 방귀를 뀌지 않는다고 알려져 있던 나무늘보가 실제로는 엄청나게 방귀를 뀐다는 사실이 처음 공개됐다고 과학전문매체 라이브사이언스가 최근 보도했다.

그 동안 과학자들은 나무늘보가 방귀를 뀌지 않는다고 여겼다. 이유는 나무늘보의 소화기관에서 생성되는 메탄 가스가 혈류로 흡수돼 입을 통해 배출된다고 알려져 있었기 때문이다. 하지만, 최근 연구진들이 나무늘보가 방귀를 뀌는 모습을 담은 영상을 처음으로 포착했다.

그 동안 방귀를 뀌지 않는다고 알려진 나무늘보가 실제로는 엄청나게 많은 가스를 배출하는 것이 최근 밝혀졌다. (출처=Andrés S. Bräutigam)

공개된 영상에서 아기 호프만두발가락나무늘모(학명 Choloepus hoffmanni)가 물 속에서 방귀를 뀌는 모습을 확인할 수 있다. 물 속에서 방귀로 인한 기포가 뽀글뽀글 나온다. 해당 영상은 동물학자 루시 쿡과 야생동물 수의사 안드레스 사엔츠 브로이티감이 15일(현지시간) 인스타그램에 공유했다. 연구진은 나무늘보의 방귀 냄새에 대해 "조용하지만 치명적"이라고 표현했다.

루시 쿡은 나무 늘보가 방귀를 뀌지 않는다는 통념은 2017년 출간된 생물학자 다니 라바이오티와 연구자 닉 카루소의 책 ‘이건 방귀 뀌나?’(Does it Fart : The Definitive Field Guide to Animal Flatulence)를 통해 널리 알려졌다고 지적했다. 이 책에서는 “나무늘보를 방귀를 뀌지 않는 유일한 포유류”라고 강조했다.

영상 = 인스타그램 @ luckycooke

"나무늘보가 장 속 가스를 혈류로 재흡수해 호흡으로 내쉰다는 게 항상 이상하다고 생각했다”며, "하지만 해당 책의 저자는 생물학자고 책 내용이 학술 자료를 통해 뒷받침됐으며, 저도 그 자료를 확인했다"고 루시 쿡은 밝혔다.

브로이티감은 "나무늘보는 발효 능력이 뛰어나고 메탄을 가장 많이 배출하는 동물 중 하나다”라며, "일부 연구에서는 나무늘보가 소와 같은 반추동물보다 더 많은 가스를 배출할 수 있다고 주장하기도 한다”고 말했다.

야생 환경에서 나무늘보는 주로 잎 채소를 먹고, 장내 박테리아의 도움을 받아 잎채소를 분해한다. 하지만 사육 환경에서도 채소를 보충하는 경우가 많은데, 브로이티감은 이런 채소 섭취가 나무늘보의 가스 발생을 더욱 증가시킨다고 설명했다. “소화하기 쉬운 채소 같은 것을 먹이면 박테리아가 그 음식을 분해해 가스를 더 많이 생성한다"고 말했다.

과도하게 생성되는 메탄 가스를 대부분 트림으로 배출하는 소와 달리 나무늘보는 강한 식도를 가지고 있어 토하거나 트림할 수 없다. 때문에 이를 모두 방귀로 배출하는 것으로 보인다.

이번 발견은 우리가 나무늘보에 대해 아직 배워야 할 것이 많다는 것을 보여준다. 쿡은 "이번 발견은 동료 심사를 거친 논문조차도 얼마나 자기중심적인 결론을 내릴 수 있는 지를 보여주는 사례이며, 나무늘보가 여전히 놀라움으로 가득 차 있다는 것을 일깨워준다"고 밝혔다.