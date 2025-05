"우린 암 환자와 함께하는 종양내과 의사"

대한종양내과학회(KSMO)가 창립 20주년을 맞아 암 치료 과정에서의 어려움과 이를 극복하기 위한 고민을 나누는 자리를 마련했다.

학회는 16일 서울 삼성동 서울 그랜드 인터컨티넨탈 파르나스에서 춘계 정기심포지엄·총회 개최했다. 이 자리에는 연구자 및 임상의사, 산업계 및 정부 당국자 500여 명이 참여했다.

세부 논의 주제는 ▲정밀의료와 면역항암 치료의 진화 ▲항암제 허가 범위 초과 사용 제도 ▲인공지능(AI) 기반 진단기술 ▲신약 개발 동향 ▲종양내과의 현실과 미래 등이다.

박준오 대한종양내과학회(KSMO) 이사장겸 삼성서울병원 교수

우선 James Chih-Hsin Yang 국립대만대학교 암센터 병원장이 ‘항암에서 표적치료제 혁신(The evolution of targeted Targeted Therapy in the fight against cancer’란 주제로 기조강연에 나섰다. 그는 표적치료제의 발전 과정과 이 과정에서의 약물 내성 문제, 향후 치료 방향에 대한 견해를 밝혔다.

또한 항암제 허가 범위 초과 사용 제도에 대한 정책 심포지엄도 열렸다. ▲김국희 건강보험심사평가원 실장 ▲김선영 서울아산병원 종양내과 교수 ▲서동철 의약품정책연구소장 등이 해외의 관련 제도 운영 사례를 통해 우리 제도 개선 방향을 논의할 예정이다.

행사 기간에는 항암 신약과 관련 첨단 기술도 소개될 예정이다. ▲약물 내성 기전 ▲차세대 플랫폼 기술 ▲KRAS 변이 표적 치료 ▲mRNA 백신의 흑색종·폐암·고형암 활용 ▲AI의 종양 병리 분석 활용 ▲마이크로바이옴 ▲종양 대사 ▲면역 AE 관리 전략 ▲다학제 협진 모델 등에 대한 전문가 발표도 진행됐다.

특히 허석재 동아대병원 혈액종양내과 교수는 당직과 진료 부담 등 현장의 어려움을 소개, 의료진의 삶과 환자 돌봄 사이의 균형을 발표했다. 이상철 순천향대천안병원 혈액종양내과 교수는 국내 암 진료 환경의 변화와 전망을 전했다.

박준오 KSMO 이사장(삼성서울병원 교수)은 “지난 20년 동안 도전과 혁신을 통해 국내를 넘어 아시아 지역에서 KSMO가 이니셔티브를 통해 젊은 의학자들의 어려움을 공유하고 협력하는 방안을 마련해 왔다”라며 “암정밀의료사업단(KPMNG) 운영으로 암 치료 연구와 정책 변화를 촉진하는 노력도 기울였다”라고 설명했다.

이어 “의정갈등과 관련해 종양내과 전공의 수 감소로 더 많은 의사가 보람되고 의미 있는 일을 할 수 있도록 학회의 역할을 절감했다”라며 기금위원회와 지속 가능한 교육/연구 플랫폼 연구위원회 신설, 학회 정책 TF 등을 소개했다.

아울러 “우리는 암 환자와 함께하는 종양내과 의사”라며 플랫폼으로써 학회의 역할을 강조했다.