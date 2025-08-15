李대통령 "국정운영 중심에 언제나 국민"

이재명 대통령은 15일 “국민주권 정부는 국정운영의 철학과 비전의 중심에 언제나 국력의 원천인 국민을 두겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 광복 80주년인 이날 오후 서울 광화문광장에서 열린 국민임명식에서 국민 대표 80명으로부터 임명장을 받으며 이같이 말했다.

‘광복 80년, 국민 주권으로 미래를 세우다’로 불린 국민 임명식은 주권자인 국민 손으로 국민의 충직한 일꾼 역할을 할 대통령을 임명한다는 뜻을 담았다. 임명식에는 각계각층을 대표하는 국민 대표 80인이 올라 이 대통령에게 임명장을 수여했다.

이 대통령은 이 자리에서 “국민의 역량이 곧 나라의 역량이다. 국민이 잘 사는 것이 대한민국이 잘 사는 길”이라며 “우리가 상상하고, 꿈꿀 그 모든 미래의 중심에 위대한 대한국민이 있을 것”이라고 했다.

이어, “국민의 잠재력과 역량을 키우는 일이 국가 발전의 원동력이 되고, 5천200만 국민 한 명 한 명이 행복한 만큼 국력이 커지고, 그 국력을 모든 국민이 함께 누리는 ‘국민이 주인인 나라’ 우리가 상상하고, 꿈꿀 그 모든 미래의 중심에 위대한 국민이 있을 것”이라고 강조했다.

이 대통령은 또 “도전에 응전하며 위기를 기회로 바꿔낼 기업인들이 자유롭게 성장해 세계 시장을 무대로 당당히 경쟁할 수 있도록, 나라의 미래를 준비하는 과학기술인이 오직 혁신에만 몰두할 수 있도록 든든하게 뒷받침하겠다”고 말했다.

그러면서 “21대 대한민국 대통령 이재명은 대한민국 주권자의 충직한 일꾼으로서 오직 국민만 믿고 국민이 주인인 나라, 모두가 행복한 대한민국을 향해 힘껏, 성큼성큼 걸어 나아가겠다”고 밝혔다.