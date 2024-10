와탭랩스 "스타트업들, IT모니터링 서비스 무료 사용하세요"

IT 통합 모니터링 서비스 기업 와탭랩스(대표 이동인)는 초기 스타트업이 6개월 동안 50% 할인 가격으로 자사의 통합 IT 모니터링 서비스를 보다 쉽게 도입할 수 있게 지원하는 '와탭 스타터팩’을 개설, 7일부터 시행한다고 밝혔다.

IT 장애는 곧 초기 고객 이탈로 이어질 수 있기 때문에 스타트업에게 통합 IT 모니터링은 매우 중요한 과제다. 하지만 초기 스타트업이 개발자와 인프라 엔지니어를 IT 모니터링 시스템 구축에 투입하기에는 비용과 인력 면에서 쉽지 않다. 이에 와탭랩스는 시리즈B 스타트업까지 6개월 동안 50% 할인한 가격으로 서비스를 제공해 더 많은 스타트업이 비즈니스 구축 과정에 꼭 필요한 통합 IT 모니터링 서비스를 합리적인 가격에 사용할 수 있도록 지원한다.

와탭 '스타터팩' 참여 기업은 15일 간 와탭의 모든 IT 모니터링 서비스를 무료로 체험하고 도입 후 6개월 간 실 사용 금액의 50% 할인 가격에 사용할 수 있다. 또 와탭랩스의 전문 기술팀이 통합 IT 모니터링 서비스의 기초 교육부터 실제 적용까지 전반적인 지원을 제공, IT 모니터링에 익숙지 않은 스타트업도 원활하게 서비스를 도입할 수 있도록 돕는다.

와탭랩스는 기업 규모와 업계를 아울러 1200여 곳이 넘는 고객에게 통합 IT 모니터링 서비스를 제공하고 있다. 스타트업 중에는 웨이브릿지, 페이네스트 등 다양한 기업이 와탭과 함께 통합된 단일 플랫폼에서 실시간으로 문제 상황을 한눈에 파악하는 ‘옵저버빌리티(observability)’를 실현하고 있다.

이동인 와탭랩스 대표는 “와탭랩스는 서비스 개발과 운영 과정에서 통합 IT 모니터링의 중요성을 직접 체감하며 탄생한 기업으로, 초기 스타트업의 IT 모니터링 필요성에 대해 누구보다 잘 이해하고 있다”며 “와탭 스타터팩으로 더욱 많은 국내 스타트업이 와탭 통합 IT 모니터링을 합리적인 가격에 도입해 IT 운영환경의 옵저버빌리티를 경험하기를 기대한다"고 밝혔다.

한편 '와탭 스타터팩'에 대한 자세한 내용은 와탭랩스 웹사이트에서 확인할 수 있다.