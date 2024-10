"글로벌 한국어 교육 수요 급증"…LG CNS-지나인, AI 한국어 스피킹앱 협력

지나인(대표 선현우, 최경은)이 급증하는 한국어 교육 수요에 발맞춰 인공지능(AI)기반 교육앱 개발에 나선다.



지나인은 LG CNS와 인공지능(AI) 기술을 활용한 한국어 스피킹 앱 공동 제작에 나선다고 7일 밝혔다.

양사는 올해 말까지 앱 개발을 완료하고, 2025년 초 정식 출시를 목표로 하고 있다. 앱은 iOS와 안드로이드 모두 출시 예정이다.

지나인과 LG CNS가 AI기반 한국어 스피킹앱을 공동 개발한다 (이미지=지나인)

공동 제작하는 한국어 스피킹 앱은 일상 회화부터 비즈니스 한국어까지 다양한 상황과 수준에 맞는 폭넓은 학습 자료를 제공할 예정이다. 국내에 거주하는 외국인을 비롯해 해외에서 한국어를 학습하는 소비자를 주 타겟으로 글로벌 시장에서의 한국어 교육 수요에 부응할 계획이다.

신규 앱은 사용자의 수준과 학습 목표에 맞춘 개인화된 학습 경험을 제공 예정이다. AI 기반 음성인식 기술을 활용하여 사용자의 발음과 표현을 실시간으로 분석하고 즉각적인 피드백을 제공해 효과적인 한국어 실력 향상 목표로 하고 있다.

지나인의 한국어 교육브랜드 ‘톡투미 인 코리안(Talk To Me In Korean)’는 영어권 학습자들이 쉽게 한국어를 자습할 수 있도록 체계적인 커리큘럼을 제공하고 있다. 지난 10년간 40여종의 한국어 학습교재를 출간하고 1천500개 이상의 온라인 강의를 발행했다.

LG CNS 관계자는 "이번 협력을 통해 AI 기술의 새로운 활용 사례를 만들어갈 것"이라고 밝혔다.

최경은 지나인 공동 대표는 "LG CNS와의 협업으로 더욱 효과적이고 몰입도 높은 한국어 학습 경험을 제공할 수 있게 되었다"며, "이 앱이 한국어 교육의 새로운 표준이 될 것으로 기대한다"고 전했다.