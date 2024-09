MSF "웨스트뱅크 의료접근성 차단 심각"

팔레스타인 서안지구 일대가 이스라엘과의 전쟁으로 인해 지역민의 의료접근성이 현저히 침해받고 있는 것으로 드러났다.

국경없는의사회(MSF)는 최근 ‘점령당한 삶: 헤브론 내 팔레스타인 주민들에게 닥친 강제 이주의 위협(Occupied lives: the risk of forcible transfer of Palestinians in Hebron)’ 제하의 보고서를 발간했다.

보고서에 따르면, 헤브론 전역의 보건부 진료소가 강제 폐쇄됐다. 약국의 약품은 동이 났으며, 구급차에 대한 공격도 빈번한 것으로 나타났다.

팔레스타인 서안지구 헤브론 H2 구역 내 이스라엘군의 검문소. (사진=김양균 기자)

또 이스라엘 방위군의 팔레스타인인 이동 제한을 비롯한 폭력과 위협에 직면한 다수 환자는 진료를 미루거나 치료를 중단할 수밖에 없는 상황에 처해있다는 것이 MSF의 지적이다. 헤브론 주민들은 생계 수단을 잃고 기아 상태에 놓여 있는 것으로 알려졌다.

특히 이스라엘 당국의 이동제한 조치와 물리적 폭력이 팔레스타인인의 신체 및 심리적 건강에도 악영향을 미치고 있었다.

헤브론의 H2 구역에는 이스라엘군이 21개의 상설 검문소를 운영 중이다. 지난해 10월 7일 이후 H2 내 보건부 진료소들은 두 달 동안 운영이 중단됐고, 대부분의 보건부 직원은 이스라엘 검문소를 통과해 H2로 들어갈 수 있는 허가를 받지 못했다. 그 결과 한 곳의 진료소만 열 수 있었다.

같은 해 11월 이스라엘군은 H2 지역의 모든 보건부 직원 출입을 차단했다. MSF 직원이자 H2 거주민은 “주민들은 약을 구하지 못해 목숨을 잃을지도 모른다는 공포 속에서 살고 있다”고 증언했다.

아울러 작년 10월 이후 헤브론 전역에서 강제로 쫓겨났거나, 자택이 철거되고 자산이 파괴된 현지인은 1천500명 이상으로 전해졌다.

MSF는 “헤브론에서의 이스라엘 정책들이 팔레스타인 주민의 신체 및 정신건강에 이미 광범위한 영향을 미치고 있다”라며 “이스라엘은 의료 및 기타 필수 서비스에 제약 없는 접근성을 보장하고, 팔레스타인 주민들이 강제 실향하지 않고 실향민들은 고향으로 안전하게 돌아갈 수 있도록 해야 한다”고 촉구했다.