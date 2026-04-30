국가유산청 한국전통문화대·넥슨재단, 국가유산 신진예술가 지원 맞손

국가유산청 한국전통문화대학교는 넥슨재단(이사장 김정욱)과 업무협약 및 발전기금 기탁식을 개최했다고 30일 밝혔다.

이날 서울 중구 덕수궁 권역 조선저축은행 중역 사택에서 진행된 이번 행사는 양 기관이 협력해 국가유산 분야 신진예술가 지원 사업을 본격적으로 추진하기 위해 마련됐다.

한국전통문화대학교는 이번 기탁식을 통해 넥슨재단으로부터 4500만원의 발전기금을 전달받았다. 아울러 넥슨코리아의 대표 지식재산권(IP) 중 하나인 '바람의나라' 30주년을 기념해 넥슨 임직원이 조성한 2218만원도 추가로 기탁받을 예정이다.

국가유산청 한국전통문화대학교·넥슨재단, 국가유산 신진예술가 지원 맞손.

앞서 양 기관은 지난해 3월 신진예술가 양성과 넥슨코리아 IP 활용을 골자로 하는 업무협약을 체결한 바 있다. 이를 바탕으로 조성된 기금은 넥슨재단의 '보더리스' 사업을 통한 전통공예 작품 제작과 기획전시 지원 등에 사용된다.

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해당 사업의 지원을 받아 제작된 신진예술가들의 작품은 한국전통문화대학교 전통미술공예학과 학생들의 작품과 함께 오는 9월 기획전시를 통해 대중에게 공개된다.

한국전통문화대학교 측은 향후 교육 및 연구 등 다방면의 협력을 통해 역량 있는 인재를 양성하고 국가유산 발전에 기여하겠다고 밝혔다.