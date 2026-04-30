넥슨 '아크 레이더스', 중국 외자 판호 획득

넥슨 자회사 엠바크 스튜디오가 개발한 '아크 레이더스'가 중국 당국으로부터 서비스 허가권인 외자 판호를 발급받았다.

30일 업계에 따르면 중국 국가신문출판서(NPPA)는 신규 외자 판호 발급 명단을 공개했다. 지난 28일 공개된 명단에는 넥슨 아크 레이더스가 '호광렵인(弧光猎人)'이라는 이름으로 포함됐다.

아크 레이더스의 중국 현지 서비스는 텐센트가 맡아 진행한다. 이번에 승인된 판호는 클라이언트(PC) 플랫폼 대상이다. 정식 서비스 일정 등 구체적인 사안은 아직 정해지지 않았다.

'아크 레이더스'가 중국 외자 판호를 발급받았다.

아크 레이더스는 지난해 10월 정식 출시된 PvPvE 서바이벌 액션 게임이다. 지난 2월 기준 글로벌 누적 판매량 1400만장, 최고 동시 접속자 수 96만명을 돌파하는 성과를 거둔 바 있다.