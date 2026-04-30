정부, 중동사태 장기화에 비축유 스와프 연장…최장 7월까지도

중동전쟁이 장기화하면서 정부가 비축유 스와프(SWAP) 제도를 연장한다.

양기욱 산업통상부 산업자원안보실장은 30일 “5월 종료로 돼 있는 비축유 스와프 제도를 길게 끌고 가는 것을 검토하고 있다”고 밝혔다.

양 실장은 “한 두 달 시행하는 조치가 아니라 상시화될 수 있다고 생각하고 운용해 나갈 것으로 본다”며 “6월까지 연장하고 수요에 따라 7월 연장 여부를 검토하고 있다”고 말했다.

산업부는 지난 3월 31일 비축유 스와프 제도를 시행했다. 비축유 스와프 제도는 정부가 보유한 비축유와 기업이 도입하려는 원유를 맞교환하는 방식으로 운영된다. 기업이 대체물량 선적 서류를 정부에 제출하면 한국석유공사가 비축유를 제공하는 방식이다.

경기 용인 석유비축기지. 사진=석유공사

나프타와 기초유분 수급과 관련해서는 대체 수입선이 다변화된 상황이고 석화 기업들의 공장 가동률도 높아지고 있는 만큼 석화제품 생산도 안정화될 것으로 전망했다.

양 실장은 “나프타의 경우 지원이 이뤄지자 3월 한 달간 체결했던 계약 물량을 4월 들어 보름 만에 계약하는 등 성과를 내고 있고 기초유분은 나프타 분해 시설(NCC) 운영 기업이 아닌 화학 기업을 중심으로 도입이 활발하고 규모도 확대될 수 있다”고 설명했다.

대체 수입선 역시 중동에서 미국·인도·알제리·그리스 등으로 다변화하고 있다. 정부는 중동전쟁 이후 미국산 나프타 수입 비중이 24.7%로 1위를 기록했고 인도 23.2%, 알제리 14.5%, 아랍에미리트 10.2% 등 수입선에 변화가 있었다고 밝혔다.

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정부는 수입선 다변화 등을 통해 5월 나프타 수입량의 경우 중동전쟁 이전 대비 85~90% 수준을 확보할 수 있다고 내다봤다.

양 실장은 “석화기업의 5월 공장 가동률이 평시대비 70% 수준에 도달할 것으로 기대한다”며 “여천 NCC 65%, 대한유화 72% 등이 공장가동률을 높이고 있으며 기타 석화사도 상향을 준비하고 있어 석유화학제품 생산도 안정화될 것”이라고 말했다.