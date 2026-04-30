인젠트가 제시한 AI 시대 오픈소스 DB 전략은

인젠트가 인공지능 시대(AI) 데이터베이스(DB) 관리 전략을 제시하는 자리를 마련했다.

인젠트는 지난 29일 테크 전문채널 토크아이티와 공동으로 '포스트그레SQL 글로벌 컨트리뷰터가 만드는 변화' 웨비나를 개최했다고 30일 밝혔다. 이번 행사는 AI 확산으로 바뀌고 있는 데이터 환경 속에서 오픈소스 데이터베이스 역할과 기업 대응 전략을 논의하기 위해 마련됐다.

발표자로 나선 무하마드 우마르 하야트 인젠트 연구본부 팀장은 글로벌 컨트리뷰터로서 커뮤니티 구조와 실제 활동 경험을 바탕으로 기술적 통찰을 공유했다. 오픈소스 커뮤니티의 투명한 의사결정과 개방형 협업 문화가 기술 발전과 시스템 안정성을 동시에 이끄는 핵심 요인이라는 점이 비중 있게 다뤄졌다.

(왼쪽부터) 토크아이티 고우성 피디, 인젠트 무하마드 우마르 하야트 팀장, 남재욱 부사장. (사진=인젠트)

AI 에이전트 기반 환경에서 발생하는 급격한 쿼리 처리량 증가와 보안 공격 표면 확대에 대한 경고도 이어졌다. 기존 정형화된 운영 방식에서 벗어나 보다 정교한 제어 체계가 필요하며 시스템의 구조적 방향성까지 영향을 미치는 컨트리뷰터의 역할이 장기적 경쟁력 확보 관건으로 꼽혔다.

이날 포스트그레SQL과 AI 기술을 결합하면 데이터 이동 없이 AI를 구현할 수 있어 보안성과 데이터 주권을 동시에 확보할 수 있다는 분석도 나왔다. 기존 데이터를 활용한 빠른 서비스 개발과 확장성 측면에서 기업들에 높은 경쟁력을 제공할 것이란 전망도 이어졌다.

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인젠트는 현재 포스트그레SQL 기반 통합 데이터 플랫폼 '엑스퍼DB'를 통해 엔터프라이즈 운영에 필요한 고가용성과 백업 기능을 제공하고 있다. 금융과 공공, 제조 등 다양한 산업 영역으로 활용 사례를 넓히며 국내외 데이터 시장에서의 입지를 강화하는 추세다.

이형배 인젠트 대표는 "우리는 글로벌 포스트그레SQL 컨트리뷰터와 같은 핵심 인재 기반으로 오픈소스 생태계와 긴밀히 연결된 기술 경쟁력을 확보하고 있다"며 "앞으로 데이터 플랫폼 혁신을 통해 글로벌 시장에서 입지를 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.