[인사] 인젠트
인사
입력 :2026/03/05 11:49
남혁우 기자
◇부사장 승진
▲경영지원본부 김호준 전무
▲전략기획본부 남재욱 전무
남혁우 기자
firstblood@zdnet.co.kr
인사
승진
인젠트
