◇부사장 승진

▲경영지원본부 김호준 전무

▲전략기획본부 남재욱 전무

