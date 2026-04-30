[컨콜] LG CNS "로보틱스·피지컬 AI 확대…그룹사와 밸류체인 혁신 추진"

LG CNS가 로보틱스와 피지컬 인공지능(AI)을 기반으로 그룹사와 함께 생산·물류 전반의 밸류체인 혁신에 나설 계획이라고 밝혔다.

이준호 LG CNS 스마트물류·시티사업부장은 30일 올해 1분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "그룹사들과 로봇전환(RX)을 통한 생산 공정 혁신뿐 아니라 연구개발과 물류 등 전체 밸류체인에서 자동화를 넘어서는 혁신을 공동으로 추진하고 있다"고 말했다.

이어 "북미 공장에선 모바일 셔틀 도입을 통한 혁신 물류를 구현하고 있으며 휴머노이드를 활용한 위험물질 취급 공정 자동화와 복합 생산 공정 자동화도 추진 중"이라고 덧붙였다.

LG CNS 본사 전경 (사진=LG CNS)

그러면서 "자율이동로봇(AMR)을 통한 위험물질 이송 및 분해 작업, 생산 현장의 좁은 공간에서도 운영 가능한 자율주행 기술검증(PoC도) 진행하고 있다"고 설명했다.

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또 "산업 특화 로봇 파운데이션 모델(RFM) 확보를 위해 그룹사 파운데이션 모델 개발 역량과 자사 현장 노하우, PoC 레퍼런스를 결합해 LG만의 산업 특화 모델을 개발하고 있다"고 강조했다.

끝으로 그는 "이러한 기술과 프로젝트를 기반으로 생산과 물류 전반에서 차별화된 경쟁력을 확보해 나가겠다"고 말했다.