시몬스, 새 브랜드 캠페인 ‘라이프 이즈 컴포트’ 공개

시몬스가 불확실성의 시대를 맞아 어떠한 상황에서도 흔들리지 않는 삶을 유지하자는 2026 브랜드 캠페인 ‘라이프 이즈 컴포트(LIFE IS COMFORT)’를 진행한다.

시몬스 침대는 30일 오전 유튜브와 인스타그램 등 공식 SNS 채널에 ‘라이프 이즈 컴포트’ 캠페인 영상 5편을 공개했다. 라이프 이즈 컴포트는 시몬스의 대표 슬로건인 ‘흔들리지 않는 편안함’을 재해석한 영문 카피다.

이번 신규 캠페인을 통해 시몬스는 불확실성이 일상이 된 요즘 ‘흔들리지 않는 삶을 지켜내자’는 전국민적 메시지를 전달한다.

시몬스 침대, 2026 브랜드 캠페인 공개. (제공=시몬스)

시몬스는 캠페인 메시지를 시각적으로 구현해 내기 위해 스페인 마드리드를 촬영지로 선택했다. 200여 명에 달하는 스태프와 20여 대의 카메라, 50여 명의 모델을 투입해 영화 같은 영상미를 구현했다.

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특히 AI 생성형 콘텐츠가 범람하는 요즘 광고 시장에서 AI 기술을 걷어내고, 100% 순수 아날로그 필름 영상을 제작했다. BGM(배경음악)을 전면 배제하고 일상 속 엠비언트 사운드만을 활용해 등장인물 본연과 서사에 집중했다.

시몬스는 이번 브랜드 캠페인 시작과 함께 자사 인스타그램 채널 재단장에 나선다. 캠페인 슬로건을 담은 50여 편의 영상과 이미지를 순차적으로 업로드하고 시몬스만의 기술력과 품질, 그리고 꿀잠을 위한 수면 팁 등을 참신한 콘텐츠들로 소개할 계획이다. 다음 달 6일부터는 TV 광고도 공개한다.