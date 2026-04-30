러쉬코리아, 카카오모빌리티 ‘기브셔틀 2026’ 캠페인 참여

러쉬코리아는 카카오모빌리티의 사회공헌 캠페인 ‘기브셔틀 2026’의 첫 번째 캠페인에 파트너로 참여했다고 30일 밝혔다.

기브셔틀은 카카오T 앱을 통해 누구나 쉽게 봉사 활동에 참여할 수 있도록 설계된 카카오모빌리티의 사회공헌 모델이다. 자원봉사와 여행을 결합한 프로그램으로, 2024년 선보인 이후 총 11차례 운영됐다. 올해는 각 브랜드의 ESG 가치를 체험하고 지속 가능한 봉사자로 성장할 수 있는 방향으로 기획됐다.

이번 행사는 지난 29일 상수원 및 생태 보호 지역인 경기 양평 소재 ‘러쉬 두물머리점’에서 참가자 70여 명과 함께 진행됐다.

러쉬코리아와 카카오모빌리티가 함께한 기브셔틀 2026 전경. (제공=러쉬코리아)

러쉬코리아는 ‘자원 순환’을 중심으로 참가자들이 브랜드의 핵심 가치인 ‘신선함’, ‘에티컬 바잉’ 등을 느낄 수 있도록 다양한 프로그램을 마련했다.

기브셔틀 탑승 시 다회용품으로 구성된 웰컴 키트와 매장 윈도우 패블라이트를 업사이클링한 파우치를 제공하고 차량 내부는 러쉬 친환경 천 포장재 ‘낫랩’으로 꾸몄다.

캠페인이 열린 러쉬 두물머리점은 재사용 집기와 재활용이 가능한 제작물로 조성됐다. 양평 지역 농부들이 생태 농법으로 수확한 제철 채소를 기반으로 한 비건 케이터링을 점심 식사로 제공했다. 케이터링 제공 시 다회용기를 사용하여 일회용 쓰레기 배출을 최소화했다.

이와 함께 박원정 러쉬커리아 에틱스 디렉터와 국내 제조 공장 ‘키친(Kitchen)’ 소속 마스터 컴파운더 셰프 2인이 연사로 참여한 강연도 이어졌다. 셰프들은 국내 제조 제품인 ‘프레쉬 클렌저’가 만들어지는 과정을 시연하고 이를 100% 재활용 용기에 담아내는 모습까지 선보였다.

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봉사 세션에서는 자원 순환 워크숍을 진행했다. 참가자들은 일회용 비닐 랩을 대체할 수 있는 ‘밀랍랩’과 면사를 활용한 ‘친환경 비누망’을 직접 제작했다. 완성된 물품은 취약계층에 기부될 예정이다.

우미령 러쉬코리아 대표는 “카카오모빌리티와 협력해 선보인 러쉬 당일 배송 서비스 ‘프레쉬 오늘’에 이어, 이번에는 사회공헌 캠페인으로 만나 양사의 핵심 가치를 대중과 폭넓게 나눌 수 있어 뜻깊다”고 말했다.