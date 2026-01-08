"1년에 단 1번"…러쉬코리아, ‘2026 프레쉬 세일’ 진행

러쉬코리아가 자사 멤버십 ‘러쉬 어스(LUSH US)’ 회원을 대상으로 오는 11일부터 17일까지 ‘2026 프레쉬 세일’을 진행한다고 8일 밝혔다.

이번 세일은 ‘1년에 단 1번, 1주일’이라는 콘셉트로, 보다 많은 고객이 러쉬 제품의 신선함을 직접 경험할 수 있도록 연중 한 차례 진행되는 러쉬의 대표 세일이다.

세일 기간 동안 헤어, 보디, 스킨케어, 프래그런스, 기프트 등의 카테고리 일부 제품을 최대 50% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.

러쉬코리아가 ‘2026 프레쉬 세일’을 진행한다. (제공=러쉬코리아)

특히 시즌 리미티드 에디션 제품을 비롯해, 1990년대 인기 제품을 재해석한 ‘러쉬 버전’, ‘캣츠아이’, ‘미니언즈’, ‘위키드’ 콜라보레이션 제품 등도 포함된다. 액세서리 품목과 스파 바우처, 프레쉬 페이스 마스크 등 일부 품목은 세일 대상에서 제외된다.

관련기사

‘2026 프레쉬 세일’은 오는 10일 오전 9시 ‘러쉬 어스(LUSH US)’ 프리미엄 회원을 대상으로 선오픈된다. 이후 자사 앱에서 11일 자정부터, 전국 오프라인 매장에서는 영업시간 내 시작해 17일까지 진행되며 재고 소진 시에는 조기 종료될 수 있다.

러쉬코리아 관계자는 “‘2026 프레쉬 세일’은 매년 연중 한 차례 진행되는 러쉬의 대표 세일로 ‘러쉬 어스’ 프리미엄 회원에게 가장 먼저 공개된다”며 “멤버십을 통해 러쉬의 다양한 제품과 서비스를 보다 먼저 경험해 보시길 바란다”고 말했다.