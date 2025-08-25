러쉬코리아, ‘러쉬 어스’ 멤버십 1주년 기념 최대 반값 할인

러쉬코리아가 ‘러쉬 어스(LUSH US)’ 멤버십 출시 1주년을 맞아 오는 27일부터 31일까지 ‘러쉬 어스 1주년 50% OFF 프로모션’을 진행한다고 25일 밝혔다.

이번 프로모션 글로벌 ‘프레쉬 세일’과 달리 지난해 7월 첫 선보인 러쉬 어스 멤버십 출시 1주년을 기념해 마련됐다. 멤버십 회원 대상 러쉬코리아 공식 앱·웹 한정으로 진행된다.

오는 26일에는 ‘러쉬 어스’ 프리미엄 멤버십 회원에게 우선 입장권이 제공되며, 27일부터는 전체 멤버십 회원에게 오픈된다.

러쉬코리아가 '러쉬 어스' 멤버십 1주년을 기념한 할인 행사를 진행한다. (제공=러쉬코리아)

프로모션 기간 동안 2025년 출시된 리미티드 에디션 및 기프트 제품 등을 최대 50% 할인된 가격에 만나볼 수 있다. 상시 판매하는 제품과 스파 바우처, 액세서리 품목 등은 제외된다.

‘러쉬 어스’ 멤버십 누적 회원 수는 약 87만명에 달하며, 큐레이티드 랜덤박스 ‘시크릿 박스’, 제조 후 4일 이내 제품을 배송하는 ‘프레쉬4’ 등의 서비스를 운영하고 있다.