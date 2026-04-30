파리바게뜨, ‘라이언&춘식’ 케이크 한정 출시

‘라이언·춘식’ 적용 한정 판매…연휴 수요 겨냥

유통입력 :2026/04/30 10:17

류승현 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

베이커리 프랜차이즈 파리바게뜨가 어린이날을 앞두고 캐릭터 협업 케이크를 선보인다.

파리바게뜨는 카카오프렌즈와 협업한 ‘라이언&춘식 사랑해 케이크’를 5월 1일부터 6일까지 한정 판매한다고 30일 밝혔다.

이번 제품은 카카오프렌즈 캐릭터를 활용한 장식 케이크로, 초콜릿 시트에 가나슈 생크림과 캐러멜라이즈드 바나나를 더한 구성이 특징이다. 캐릭터 초콜릿을 상단에 올린 디자인으로 어린이날 선물 수요를 겨냥했다.

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(사진=파리바게뜨)

파리바게뜨는 2013년부터 카카오프렌즈와 협업 제품을 꾸준히 출시해 왔으며, 시즌 이벤트에 맞춘 캐릭터 상품을 통해 소비자 접점을 확대해왔다.

회사 측은 어린이날과 연휴 기간 수요를 반영한 한정 상품이라는 점을 강조했다.

류승현 기자ryuwaves@zdnet.co.kr
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