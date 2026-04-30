1분에 45개씩 팔려…CU, 연세우유 크림빵 누적 1억개 판매

CU는 연세우유 크림빵이 출시 약 4년 3개월 만에 누적 판매량 1억개를 돌파했다고 30일 밝혔다. 이는 편의점 상품 기준 최단기간이다.

2022년 1월 출시된 연세우유 크림빵은 SNS에서 반갈샷(제품의 반을 갈라 내용물을 보여주는 사진) 열풍으로 전국적인 크림빵 신드롬을 일으켰다.

출시 첫 달 품절 대란 속 50만개 판매고를 올린 것을 시작으로, 1년 만에 1900만개, 2년 차인 2024년 1월에는 5000만개를 넘었다. 이후에도 꾸준히 연간 2000만개 이상의 판매량을 유지했다.

CU 연세우유 크림빵 시리즈. (제공=BGF리테일)

이는 우리나라 국민 1인당 약 2개씩 소비한 것과 맞먹는 수준으로 지난 4년여 간 하루 평균 약 6만 4500개, 분당 약 45개가 판매된 셈이다.

연세우유 크림빵 1억 개를 펼치면 축구장 약 420개를 채울 수 있는 면적에 달하고 일렬로 나열하면 지구를 절반 가까이 둘러쌀 수 있다. 쌓아 올릴 경우엔 에베레스트 높이의 560배가 넘는 규모에 이른다.

연세우유 크림빵은 전체 중량의 약 80%를 크림으로 채워 기존 상품들과 차별화했다. 연세유업과의 협업을 통해 원재료의 신뢰도를 높이고 시즌마다 다양한 맛과 콘셉트로 상품을 다변화 시킨 점도 스테디셀러가 될 수 있었던 주요 요인으로 꼽힌다.

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지금까지 출시된 연세우유 크림빵은 총 39종으로 약 두 달마다 신상품이 하나씩 나왔다. 올 초에는 대한민국 제17대 최연소 제과제빵 명장인 이석원 명장을 비롯해 두산베어스, 교보문고, EBS 등과 협업했다.

조준형 BGF리테일 스낵식품팀장은 “최근 히트 제품들의 수명 주기가 점점 짧아지고 있는 가운데 연세우유 크림빵처럼 오랜 기간 고객들의 사랑을 받으며 1억개 판매를 기록한 것은 매우 이례적이고 의미 있는 성과”라며 “앞으로도 최신 트렌드를 반영한 차별화된 상품 기획과 품질 혁신을 통해 고객 만족도를 높여 나갈 것”이라고 말했다.