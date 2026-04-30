"아이패드 프로 안 사네"…애플, '폴더블 아이패드' 접나

애플이 아이패드 프로의 저조한 판매 실적을 고려해 폴더블 아이패드 ‘아이패드 울트라(가칭)’ 개발 계획을 포기했다는 소식이 나왔다.

IT매체 맥루머스는 29일(현지시간) IT 팁스터 인스턴트 디지털의 전망을 인용해 이같이 보도했다.

인스턴트 디지털은 애플이 ‘울트라’ 브랜드를 확대한다는 전망에 대해 언급하며, 애플이 ▲애플워치 울트라 ▲M 시리즈 울트라 칩 ▲폴더블 아이폰 ‘아이폰 울트라’ ▲OLED 디스플레이 탑재 ‘맥북 울트라’를 개발 중이라고 밝혔다. 하지만, 아이패드 프로의 부진한 판매를 이유로 “현재로서는 아이패드 울트라 출시 계획이 없다”고 밝혔다.

애플이 폴더블 아이패드의 개발을 포기했다는 소식이 나왔다. 사진은 폴더블 아이패드 렌더링 (사진=루나디스플레이)

아이패드 프로의 판매 부진은 이미 시장에서 널리 알려진 상황이다. 2024년 10월 출시된 M4 아이패드 프로의 출하량 전망치는 초기 기대에 못 미치는 수요로 인해 크게 하향 조정됐다. 시장조사업체 DSCC의 분석가 로스 영은 해당 제품의 연간 출하량 전망치를 최대 1000만 대에서 670만 대로 낮췄으며, 특히 13인치 모델은 3분기에 50% 이상, 4분기에는 90% 이상 감소할 것으로 내다봤다.

로스 영은 부진의 주요 원인으로 높은 가격을 지목했다. 11인치 모델은 999달러(약 148만 원), 13인치 모델은 1299달러(약 193만 원)부터 시작하는 가격이 태블릿을 보조 기기로 인식하는 소비자들에게 부담으로 작용했다는 분석이다. 실제로 아이패드 매출은 3년 연속 감소했으며, 2025년 기준 애플 전체 매출에서 차지하는 비중도 6.73%에 그쳤다.

한편, 블룸버그 마크 거먼은 최신 파워온 뉴스레터에서 “애플이 약 20인치 크기의 폴더블 아이패드를 개발 중이며, 해당 프로젝트가 차기 CEO로 거론되는 존 터너스의 핵심 과제”라고 전했다. 다만 그는 내부 관계자들을 인용해 “이 제품이 결국 출시되지 못한 채 실험 단계에서 끝날 가능성도 있다”고 덧붙였다.

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폴더블 아이패드는 개발 과정에서도 적지 않은 난관에 직면했다. 무게와 기능, 디스플레이 기술 등 설계상의 문제로 출시 시점은 당초 2028년에서 2029년 이후로 미뤄진 것으로 알려졌다. 시제품 무게는 약 1.6㎏으로, 14인치 맥북 프로보다 무겁고 13인치 아이패드 프로의 약 3배 수준이다. 가격 역시 최대 3900달러(약 580만 원)에 이를 것으로 예상돼, 시장 경쟁력에 대한 우려가 제기됐다.

제품의 정체성에 대한 혼선도 있었다. 일부에서는 이를 폴더블 아이패드로, 다른 내부에서는 풀스크린 맥북으로 분류하는 등 명확한 카테고리 정의가 이뤄지지 않았다는 것이다. 디자인은 약 3400달러(약 505만원)에 판매되는 화웨이 메이트북 폴드와 유사한 형태로 알려졌다.